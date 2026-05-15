Marcos Senesi se despidió del Bournemouth y se acerca a un grande de la Premier League

El defensor argentino dejará el club inglés al finalizar la temporada y todo indica que continuará su carrera en otro equipo de Inglaterra.

Hoy 10:23

Marcos Senesi cerrará una importante etapa en AFC Bournemouth. El defensor argentino, que aparece como una de las alternativas para integrar la lista de la Selección Argentina en el próximo Mundial, confirmó que dejará el club inglés al finalizar la temporada y su futuro estaría ligado a Tottenham Hotspur.

El zaguero arribó al Bournemouth en 2022 procedente de Feyenoord y rápidamente se transformó en una pieza importante dentro del equipo dirigido por Andoni Iraola. En las últimas temporadas, y especialmente tras las salidas de Dean Huijsen e Illia Zabarnyi, el argentino ganó todavía más protagonismo en la defensa de los Cherries.

“Desde el primer día sentí este club como mi hogar. Estoy orgulloso de todo lo que conseguimos en estos cuatro años y muy agradecido por el apoyo de los aficionados”, expresó Senesi en su despedida oficial del club inglés.

Durante su paso por Bournemouth, el defensor disputó 126 partidos y convirtió seis goles, además de formar parte de una de las mejores etapas de la historia de la institución. En esta temporada, el equipo pelea por clasificarse a competiciones europeas por primera vez.

El club inglés rendirá homenaje al argentino en el encuentro del próximo martes frente a Manchester City en el estadio Vitality Stadium. Al quedar libre a partir de julio, Senesi pudo negociar desde enero con clubes fuera del Reino Unido.

En ese contexto, todo indica que el próximo destino del defensor será el Tottenham. Según trascendió, en abril se alcanzó un principio de acuerdo para que el argentino se convierta en refuerzo de los Spurs de cara a la próxima temporada, aunque existe una condición importante: que el club logre mantener la categoría en la Premier League.

Actualmente, Tottenham se ubica en el puesto 17 con 38 puntos, apenas dos unidades por encima de la zona de descenso cuando restan dos fechas para el final del campeonato, por lo que el desenlace de la temporada será determinante para concretar la llegada de Senesi.