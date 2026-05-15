Realizaron en Nueva Esperanza el taller “Jóvenes en Foco” para fortalecer el acompañamiento a las juventudes

La actividad abordó temáticas vinculadas a adicciones, gestión emocional y hábitos saludables, con participación de estudiantes y autoridades provinciales y municipales.

Hoy 10:36

El Gobierno de la provincia, a través de la Dirección General de la Juventud y en conjunto con la Municipalidad de Nueva Esperanza y la Casa de la Mujer, llevó adelante el taller “Jóvenes en Foco”, como parte de las políticas públicas impulsadas para fortalecer el acompañamiento y la contención de las juventudes en todo el territorio provincial.

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La actividad se desarrolló en las instalaciones del Centro Educativo, Tecnológico y Cultural de Nueva Esperanza, departamento Pellegrini, y continuará en otras localidades del interior.

Durante la jornada se abordaron temáticas vinculadas a las adicciones, la presión social y cultura del consumo, la gestión emocional, la toma de decisiones y los factores de protección como la familia, los vínculos y las metas personales.

El director general de la Juventud, César González, y el intendente de Nueva Esperanza, Alberto Cazazola, encabezaron el acto de apertura del taller que contó además con la presencia de la presidenta de la Casa de la Mujer, Myriam Cruz, y el rector del Colegio Agrotécnico María Auxiliadora N° 2, Luis Amaya.

Precisamente, para los alumnos de esta institución estuvieron dirigidas las exposiciones de los licenciados Gabriela Pece y Gustavo Beltrán De la Silva, quienes brindaron herramientas para promover hábitos saludables y una mejor calidad de vida entre los jóvenes.

Tras las palabras de bienvenida del jefe comunal, la presidenta de la Casa de la Mujer expresó su agradecimiento a las autoridades y puso en valor el trabajo que realizado junto a familias y jóvenes a través de talleres, capacitaciones y charlas.

Por su parte, González ratificó el compromiso del Gobierno provincial con este tipo de actividades al remarcar que la juventud ocupa un rol protagónico dentro de las políticas públicas impulsadas por la gestión que encabeza el gobernador Elías Suárez.