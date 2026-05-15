El Banco Central ajustó las bandas del dólar y el techo superó los $1.800

El incremento del 2,6% respondió a la última variación de precios y formó parte del mecanismo de actualización del tipo de cambio.

Hoy 11:10

Por la inflación de abril, que difundió este jueves el INDEC, las bandas de flotación del dólar se actualizarán 2,6% en junio. Así, a fines del sexto mes del año, el límite máximo para la divisa será $1803,03. En tanto, el límite inferior quedará en $772,04.

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Las bandas ajustadas por inflación debutaron el 2 de enero, con un piso de $914,78 y un máximo de $1529,03. La ampliación de los límites vinculada al dato de precios buscó agrandar el espacio para la flotación del tipo de cambio, de modo de darle flexibilidad al esquema.

Las bandas cambiarias están vigentes desde abril de 2025, cuando se anunció la salida del cepo al dólar. Pero desde el inicio de 2026, el nuevo mecanismo de actualización fija que el techo y el piso de la banda se mueven todos los días hasta completar mensualmente el ritmo correspondiente al último dato de inflación informado por el INDEC, por lo que la cifra tiene dos meses de rezago.

Al momento de informar la modificación en la forma de actualización, el Banco Central defendió que el esquema de bandas limita el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio.

Si bien la autoridad monetaria mantuvo el régimen de bandas de flotación para evitar saltos bruscos en el precio del dólar, los especialistas advirtieron en su momento que la modificación responde a la necesidad de que el techo de la banda deje de apreciarse en términos reales, ya que el ajuste al 1% mensual implicaba una pérdida en comparación con la inflación, que corre por encima de ese nivel. Además, alertaron que el principal riesgo de esta modificación es derivar en una mayor presión sobre los precios.

En paralelo, el BCRA puso en marcha a principios de año un programa de acumulación de reservas internacionales basado en dos puntos: la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

Desde inicios de año, el organismo logró comprar reservas por más de US$7700 millones. Si bien la regla que había establecido el BCRA era adquirir el 5% del volumen diario negociado, en buena parte de las ruedas pudo hacerse de divisas por una porción mayor, de hasta el doble de ese objetivo.

Aun con esa estrategia, ya que cada vez que compra dólares el organismo inyecta pesos en la economía, las compras no generaron una suba del tipo de cambio oficial, que todavía se ubica en niveles inferiores a los registrados a fines de 2025.