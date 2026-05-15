Sindicatos y movimientos sociales presionan con cortes en estadios del Mundial

Las organizaciones aseguran que aprovecharán la visibilidad internacional del torneo para exigir respuestas del Gobierno.

Hoy 11:22

A menos de un mes del comienzo del Mundial, un combativo gremio docente y distintas organizaciones sindicales y sociales amenazan con bloquear los accesos a los tres estadios mexicanos donde se jugarán 13 partidos del torneo de fútbol masculino.

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La advertencia incluye el debut del seleccionado local ante Sudáfrica en el mítico Azteca de Ciudad de México, el 11 de junio, que marcará el inicio del campeonato.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), una corriente disidente dentro del magisterio mexicano, adelantó que decretará en breve una huelga indefinida que promete tener una fuerte repercusión durante el Mundial.

“La huelga está decidida. Solo falta poner fecha”, dijo el dirigente Pedro Hernández Morales, secretario general de la seccion 9 del gremio en el Distrito Federal.

La decisión final se tomará en un congreso sindical previsto para este sábado.

México albergará a 13 partidos del Mundial que se jugará también en Canadá y Estados Unidos.

Cinco encuentros se disputarán en el Estadio Azteca, donde Diego Maradona levantó el trofeo en 1986; otros cuatro en Guadalajara (centro-oeste) y los cuatro restantes en Monterrey (norte).

La estrategia de los docentes, que reclaman cambios en la ley de jubilaciones y la cancelación de una reforma educativa que juzgan de neoliberal, es simple.

“Nos presentaremos en la vera de los estadios donde se van a jugar los partidos para hacer visibles nuestras demandas. Manejamos un menú de medidas. Va a haber manifestaciones en la calle, bloqueos, exhibición de lonas (telas de plástico)... Hay muchas formas para expresar nuestra disconformidad”, dijo Hernández Morales.

Pero los maestros no estarán solos. Los agricultores anunciaron que aprovecharán el torneo para visibilizar sus demandas. En concreto, presionan por un aumento en los precios del maíz en alianza con transportistas, víctimas de la inseguridad en las rutas nacionales.

Estos sectores preparan también un paro nacional y un eventual bloqueo de carreteras durante la inauguración del Mundial.

También anunciaron que saldrán a las calles las madres que buscan a sus hijos desaparecidos y los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, secuestrados y desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en el estado de Guerrero, sur del país, en un caso sin resolución y que sacudió a México.

“Seremos miles de docentes, las madres que buscan a sus hijos, los padres de Ayotzinapa, los agricultores que presionan por precios justos a sus productos, los transportistas que se quejan de la inseguridad y el alza del precio de la gasolina. Se va a juntar muchísima inconformidad”, dijo Hernández Morales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no quiere problemas. Ya en abril se quejó de los reclamos de distintos sectores que presagiaban un Mundial con alta conflictividad sindical.

“Ahora ya todos quieren impedir el Mundial”, dijo en abril.

En las últimas semanas, el gobierno buscó aplacar la presión docente con una propuesta polémica: adelantar y extender seis semanas las vacaciones escolares durante el torneo. El plan preveía decretar el fin del ciclo escolar el 5 de junio, en lugar del 15 de julio previsto. La medida finalmente fue dejada de lado ante las fuertes críticas de asociaciones de padres, ONG y la oposición.

“Es muy probable que esta intentona fallida de adelantar el final del horario escolar haya respondido a ese deseo de evitar que los profesores pudieran causar problemas durante el Mundial. Seguramente los docentes usarán eso para chantajear al gobierno y habrá que ver que tanto Sheinbaum está dispuesta a ceder a sus intereses”, dijo el exdiputado Fernando Rodríguez Doval, ex secretario nacional del Partido Acción Nacional (PAN, derecha).

Ahora, el gobierno busca mantener bajo control la calle cuando todos los ojos del mundo estarán puestos en el estadio Azteca el 11 de junio, durante la inauguración del torneo.

Fuentes del gobierno afirmaron que “la seguridad está garantizada”. Pero la preocupación crece a menos de un mes del comienzo del certamen.

Las señales son inquietantes. El 17 de abril, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de Ciudad de México, tomaron las instalaciones del Canal Once de televisión. Allí, ante las cámaras, alertaron que “no habrá Mundial” si las autoridades no atienden sus reclamos ante una serie de supuestas irregularidades en ese centro de estudios.

“Va a ser un mes de junio bastante movido”, resumió Hernández Morales.