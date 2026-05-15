Cinco italianos murieron en Maldivas durante una excursión de buceo

Los turistas desaparecieron después de una inmersión y el accidente habría ocurrido en el atolón de Vaavu.

Hoy 11:39

Una tragedia sacudió a las Maldivas en las últimas horas luego de que cinco turistas italianos que se encontraban desaparecidos fueran declarados muertos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Todo sucedió luego de que los visitantes decidieran hacer una excursión de buceo, según informaron varios medios locales. El incidente, al parecer, ocurrió en el atolón de Vaavu, una de las zonas menos pobladas del país y famosa por sus arrecifes de coral, donde el buceo es una de las principales actividades.

Según los primeros informes, publicados por el periódico digital Edition.mv, los cinco turistas a bordo del Duke of York, un yate de lujo operado por la compañía Luxury Yacht Maldives, desaparecieron durante una inmersión cerca de Alimathaa que tuvo lugar por la mañana. Se cree que se encontraban allí en una excursión de turismo científico para descubrir la flora y fauna submarina de las cuevas del atolón. La tripulación los reportó como desaparecidos al no haber regresado a la superficie al mediodía.

La policía inició una investigación y, por el momento, solo se recuperó un cuerpo que se encontraba en una cueva a 70 metros de profundidad, algo que destaca, ya que el buceo recreativo está permitido en ese país hasta una profundidad máxima de 30 metros.

Más tarde, las autoridades confirmaron que pertenecía a Monica Montefalcone, una profesora de la Universidad de Génova. El medio local The Press informó que la búsqueda continúa, aunque afrontan importantes dificultades causadas por el fuerte oleaje y las condiciones meteorológicas adversas.

La recuperación de los cuerpos es difícil debido a que las condiciones meteorológicas en el lugar de buceo son desfavorables, hasta el punto de que el servicio meteorológico emitió una alerta amarilla para la zona, la cual permanece vigente. Sin embargo, buzos de la Fuerza Nacional de Defensa de Maldivas continúan trabajando durante horas, incluso hasta la noche.

Los investigadores sospechan que los cuatro buzos restantes se encuentran en la misma cueva donde fue encontrada la primera víctima, que tiene un largo aproximado de 260 metros. Aunque se desconoce la causa de muerte, las hipótesis apuntan a un problema con la mezcla de oxígeno en sus tanques, las adversas condiciones climáticas, las corrientes térmicas repentinas o una pérdida de orientación en una grieta de la cueva.

Las autoridades locales consideran que este es el peor accidente de buceo que ocurrió en el país, un archipiélago de 1192 islas de coral dispersas en unos 800 kilómetros del ecuador en el Océano Índico.

El ministro de Turismo, Gianmarco Mazzi, expresó sus condolencias: “La tragedia en las Maldivas, que se cobró la vida de cinco de nuestros conciudadanos que estaban de vacaciones, me entristece profundamente”.