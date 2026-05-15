Violenta tormenta provocó una tragedia en India y dejó más de cien muertos

La tormenta se desarrolló en Uttar Pradesh, un estado que tiene más de 240 millones de habitantes. El temporal provocó bloqueos en las rutas, arrancó techos de edificios y derribó cientos de árboles.

Hoy 11:47

La fuerte y violenta tormenta que azota esta semana Uttar Pradesh, el estado más poblado de India, se volvieron tragedia: hasta el momento, causaron la muerte de 111 personas, según informaron funcionarios del gobierno al actualizar el balance de la emergencia.

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Fuertes vendavales, rayos y lluvias torrenciales castigan a esa provincia del norte de India desde el miércoles. Según los reportes, el viento huracanado arrancó techos de edificios y derribó cientos de árboles que bloquearon las carreteras, según imágenes difundidas por la televisión local.

El fenómeno climático impactó a 26 distritos del estado más poblado del país, provocando serios daños estructurales. También en los cultivos y el ganado donde ya se habla de la pérdida de más de 200 cabezas.

La oficina del Comisionado de Socorro, la agencia estatal de ayuda, había informado inicialmente que durante el miércoles habían muerto 89 personas y 72 resultaron heridas, con más de 200 viviendas dañadas.

Pero, en las últimas horas, hubo una actualización del estado de emergencia e informaron que ya son 111 los muertos, según declaraciones publicadas este viernes en el periódico The Hindu.

"Se recibieron informes de 111 muertes", dice el comunicado citado, que incluso mantuvo el mismo número de heridos, 72.

Algunas de las víctimas murieron por la caída de árboles, mientras que otras fallecieron debido a derrumbes de estructuras o por impactos de rayos. Según informan desde allí, para retirar escombros, los equipos de respuesta utilizaron motosierras y grúas.

El ministro principal de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, tomó nota de la situación y ordenó que la asistencia llegue a las familias afectadas en medio de un contexto de daños generalizados.

Las autoridades también realizaron inspecciones sobre el terreno para coordinar la restauración del suministro eléctrico y evaluar los daños en viviendas y vehículos.

Uttar Pradesh, que cuenta con más de 240 millones de habitantes, suele verse golpeado por violentas tormentas en los meses de verano, antes de la temporada de las lluvias del monzón. Pero. las imágenes que legan son escalofriantes.

Varios usuarios subieron a las redes videos con el fuerte temporal. Pero, hay uno en particular que tiene una imágen impactante: muestra a una persona siendo arrojada violentamente al aire mientras intentaba aferrarse a un tejado de chapa que los fuertes vientos arrancaron de una casa durante la tormenta en la localidad de Bareilly.