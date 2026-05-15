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El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 15 de mayo de 2026: se espera una jornada fresca y con cielo mayormente nublado

El día se presentará con condiciones estables y sin probabilidades de lluvias en la capital santiagueña. El fin de semana tendrá un leve descenso térmico y mañanas más frías.

Hoy 01:40

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 15 de mayo se presentará con cielo mayormente nublado y tiempo estable en Santiago del Estero.

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La jornada tendrá una temperatura mínima de 7°C y una máxima que alcanzará los 23°C. Además, no se prevén precipitaciones durante todo el día, de acuerdo con el reporte oficial.

Durante la madrugada el cielo estará ligeramente nublado, mientras que por la mañana, la tarde y la noche se mantendrán condiciones mayormente cubiertas. Los vientos soplarán desde el noreste y norte entre 7 y 22 kilómetros por hora, sin ráfagas significativas.

Para el fin de semana se anticipa un leve descenso térmico, especialmente en las primeras horas del día. El sábado tendrá una mínima de 11°C y una máxima de 22°C, mientras que el domingo la temperatura oscilará entre los 10°C y 14°C, con condiciones estables y nubosidad variable.

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