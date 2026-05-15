El presidente de España respaldó a Lamine Yamal tras la polémica por la bandera palestina

Pedro Sánchez defendió al futbolista del Barcelona luego de que Israel lo acusara de “incitar al odio” por mostrar una bandera palestina durante los festejos por el título de Liga.

Hoy 01:01

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, salió este jueves en defensa de Lamine Yamal luego de la polémica generada por la aparición del delantero del FC Barcelona con una bandera palestina durante los festejos por la obtención de La Liga.

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A través de sus redes sociales, Sánchez aseguró sentirse “orgulloso” del joven futbolista y cuestionó las críticas realizadas desde Israel. “Quienes consideran que ondear la bandera de un Estado es incitar al odio, o han perdido el juicio o han sido cegados por su propia ignominia”, escribió el mandatario español.

La controversia comenzó después de que Yamal exhibiera la bandera palestina desde el autobús del Barcelona durante la celebración del campeonato obtenido frente al Real Madrid.

Las declaraciones de Sánchez llegaron como respuesta al ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien acusó al futbolista de “incitar contra Israel y fomentar el odio”.

Katz pidió además que el Barcelona se pronunciara públicamente sobre el episodio y sostuvo que “no hay lugar para la incitación ni para el apoyo al terrorismo”.

En medio de la repercusión internacional, el entrenador del conjunto catalán, Hansi Flick, reconoció que el gesto de Yamal no le gustó, aunque aclaró que se trató de una decisión personal del jugador.

La situación volvió a reflejar la tensión diplomática entre España e Israel, deteriorada desde el inicio de la guerra en Gaza tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.