Vecinos de la ruta 26 en Salta piden mayor control policial ante robos

Los habitantes y comerciantes de la ruta 26, camino a La Isla, en Salta, solicitan mayor control policial debido al aumento de robos y hurtos en la zona.

Hoy 01:39

La delincuencia se ha convertido en un problema creciente en la ruta 26, camino a La Isla, afectando tanto a vecinos como a comerciantes de la zona. En esta área de Salta, los casos de hurtos y robos violentos han suscitado preocupación y malestar entre los residentes.

María, una de las vecinas y comerciante de la ruta, expresó su frustración al afirmar: "Nos cansamos de los robos, hurtos, de que entren a robar todo tipo de cosas y por eso decidimos visibilizarlo en Ig". Este llamado a la acción busca alertar sobre la creciente inseguridad en la zona.

En una entrevista con Multivisión Federal, María detalló varios incidentes recientes, señalando que: "El miércoles el celular a un cliente y el jueves la mochila a otro". Esta situación ha llevado a la comunidad a exigir más seguridad y una mayor presencia policial en la ruta.

La comerciante reclama que es fundamental que se realicen rondas policiales en la zona, argumentando que: "Siempre a favor de la policía, que hagan sus rondas y que no permitan que estén los limpiavidrios, trapitos, que no permitan que estén sobre la ruta, porque nos perjudican a todos".

Tras la publicación de un video en Instagram sobre estos incidentes, María indicó que recibieron la visita del comisario y personal de la brigada. "Nos dijeron que van a reforzar la seguridad. Que están cortos de personal pero que van a hacer lo posible, más rondas y es lo que estamos buscando", comentó.

Además, hizo un llamado a la comunidad para que denuncien cada hecho delictivo, resaltando la importancia de tener registros y antecedentes: "Los limpiavidrios no cuidan el barrio, como muchos sostienen".