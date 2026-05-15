“Tormenta Negra”: el megaoperativo en villas porteñas con 20 detenidos y más de 1.500 efectivos

La Policía de la Ciudad realizó controles simultáneos en 15 barrios populares de Buenos Aires. Hubo allanamientos, inspecciones, secuestros y fuertes críticas de la oposición.

Hoy 00:14

La Policía de la Ciudad desplegó este jueves un amplio operativo de seguridad denominado “Tormenta Negra” en 15 villas y barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, con más de 1.500 efectivos y participación de distintas áreas del Gobierno porteño.

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Según informaron fuentes oficiales, hasta las 21 se registraron 20 detenidos por distintos delitos, entre ellos pedidos de captura, tenencia de drogas, armas y vehículos con requerimiento judicial.

El procedimiento comenzó alrededor de las 19 y se realizó en coordinación con la Justicia. Incluyó controles vehiculares y de personas, inspecciones en comercios, remoción de autos abandonados y desmantelamiento de espacios ocupados ilegalmente.

Los operativos se llevaron adelante en sectores como la Villa 31, la 1-11-14, Zavaleta, Ciudad Oculta, Villa 20, Rodrigo Bueno, Los Piletones y Barrio Mitre, entre otros puntos de la Capital Federal.

En el despliegue participaron brigadas antidrogas, divisiones de investigaciones, personal de seguridad barrial, drones, perros K9, helicópteros y equipos del SAME, además de agentes de tránsito y áreas de Espacio Público.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, supervisó parte del operativo y aseguró que el objetivo es combatir el narcomenudeo, los comercios ilegales y recuperar el espacio público.

“Quienes cometan delitos serán detenidos”, afirmó Macri, quien además sostuvo que el Gobierno continuará con operativos similares en distintos barrios porteños.

Sin embargo, desde sectores de la oposición cuestionaron el procedimiento. La legisladora Vanina Biasi aseguró que el operativo afecta a comerciantes y vecinos de sectores vulnerables bajo el argumento de combatir el delito.