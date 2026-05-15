Escándalo en Gran Hermano: denuncian comentarios transfóbicos contra Danelik y su familia emitió un duro comunicado

El entorno de la participante cuestionó expresiones realizadas dentro de la casa y pidió “respeto y empatía” tras la viralización de distintos videos en redes sociales.

Hoy 00:35

La casa de Gran Hermano volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que se viralizaran distintos comentarios considerados transfóbicos contra la participante Danelik Galazán.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las situaciones ocurrieron durante conversaciones entre varios jugadores y rápidamente generaron repercusión en redes sociales, donde usuarios cuestionaron expresiones vinculadas a la identidad y al cuerpo de la participante.

Uno de los momentos más comentados involucró a Luana Fernández, Franco Zunino y Yanina Zilli durante una charla sobre “energía femenina”, lo que derivó en cruces e incomodidad dentro de la casa.

También hubo tensión en discusiones entre Danelik y otros participantes como Eduardo Carrera y Emanuel Di Gioia, quienes realizaron comentarios que fueron repudiados por parte del público.

Tras la difusión de los videos, la familia de Danelik publicó un comunicado donde expresó su preocupación por las frases escuchadas dentro del reality. “Las palabras tienen consecuencias”, señalaron.

“Más allá de cualquier estrategia de juego, creemos que ningún comentario que ataque la identidad o la dignidad de una persona debería naturalizarse como entretenimiento”, expresó el entorno de la participante.

Además, remarcaron que el programa tiene un fuerte impacto social y pidieron “respeto, empatía y responsabilidad” hacia todas las personas dentro de la casa.

El caso reabrió el debate sobre los límites dentro de los realities televisivos y el tratamiento de temas vinculados a diversidad e identidad de género en programas de gran exposición pública.