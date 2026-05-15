Maxi López reaccionó tras encontrar a Martín Migueles con sus hijos en la casa de Wanda Nara

El exfutbolista habría tomado la decisión de mudarse con Valentino, Constantino y Benedicto a Nordelta luego de un incómodo episodio con la actual pareja de la empresaria.

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Maxi López protagonizó un tenso momento en la casa de Wanda Nara luego de encontrarse con Martín Migueles, actual pareja de la mediática, mientras cuidaba a sus hijos.

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Según reveló Yanina Latorre en el programa SQP, el exdelantero se molestó por la presencia del empresario junto a Valentino, Constantino y Benedicto, y decidió retirarse del lugar con los adolescentes.

De acuerdo con la panelista, el conflicto estaría relacionado con la situación judicial que atraviesa Migueles, investigado en una causa federal vinculada al SIRA, el sistema de importaciones argentino.

“Él no está contento con las denuncias y con que Migueles frecuente a sus hijos”, aseguró Latorre sobre la postura de López.

El episodio habría ocurrido mientras Migueles observaba un partido de River Plate junto a los hijos de Wanda y las hijas de Mauro Icardi en el departamento del Chateau Libertador.

Tras la situación, López habría decidido trasladar a sus hijos a una propiedad alquilada en Nordelta para permanecer cerca de ellos durante su estadía en Argentina.

Pese al malestar actual, semanas atrás el exjugador había asegurado que mantenía una relación cordial con Migueles e incluso contó que el empresario lo había invitado varias veces a jugar al fútbol.

El conflicto vuelve a poner en foco la vida personal de Wanda Nara y el complejo vínculo familiar que mantiene con sus exparejas y su entorno cercano.