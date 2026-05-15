Trump y Xi Jinping buscan fortalecer la relación entre EEUU y China en una segunda reunión en Beijing

Los mandatarios volverán a encontrarse este viernes para avanzar en acuerdos comerciales, inteligencia artificial y la tensión global por Taiwán y Medio Oriente.

Hoy 00:21

Donald Trump y Xi Jinping mantendrán este viernes una nueva reunión en Beijing en el marco de la visita oficial del mandatario estadounidense a China.

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La cumbre bilateral estará centrada en temas vinculados al comercio, la inteligencia artificial, Taiwán y el conflicto entre Israel e Irán. Ambos líderes tienen previsto compartir un encuentro informal con té y un almuerzo antes del regreso de Trump a Estados Unidos.

“Esperemos que nuestra relación con China sea más fuerte y mejor que nunca”, escribió Trump durante la madrugada en su red Truth Social.

Uno de los principales objetivos del encuentro es sostener la tregua comercial alcanzada meses atrás, luego de la suspensión de aranceles impulsada por Washington y el alivio de restricciones comerciales aplicadas por Beijing.

Funcionarios estadounidenses aseguraron además que hubo avances en acuerdos para la compra china de productos agrícolas, carne vacuna y aeronaves de Boeing.

La delegación norteamericana también incluye al director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, y al CEO de NVIDIA, Jensen Huang.

Otro de los temas abordados fue el uso de inteligencia artificial. Según el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ambos gobiernos comenzaron conversaciones para establecer mecanismos de control y cooperación tecnológica.

La guerra entre Israel e Irán también estuvo presente en la agenda. Trump aseguró que Xi le manifestó que China no planea suministrar equipamiento militar a Irán y coincidieron en la necesidad de mantener abierto el estrecho de Ormuz para garantizar el flujo energético mundial.

Sin embargo, Taiwán continúa siendo el principal punto de tensión entre ambas potencias. Desde el gobierno chino advirtieron que un mal manejo de ese tema podría derivar en un conflicto entre Washington y Beijing.