Desarticulan clan familiar de contrabando transfronterizo en Tucumán

La desarticulación de un clan familiar dedicado al contrabando en Tucumán culminó con siete detenidos y un considerable decomiso de mercadería ilegal.

Hoy 01:22

Las investigaciones realizadas por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Salta” han resultado en la desarticulación de un clan familiar dedicado al contrabando transfronterizo, con operaciones provenientes de Bolivia.

La banda tenía lugares de acopio en las provincias de Salta y Tucumán, donde se almacenaban productos ilícitos antes de ser trasladados a otros destinos.

Durante el mes de mayo, se llevaron a cabo allanamientos que resultaron en el decomiso de más de 92.000 paquetes de cigarrillos, 811 kilos de hojas de coca, así como siete vehículos y otros objetos relacionados con el contrabando.

La investigación se inició en abril, tras un aviso de las autoridades de Delitos Fronterizos, que alertaron sobre posibles actividades delictivas en la región, lo que llevó a la ejecución de tareas de inteligencia y vigilancia.

Los investigadores determinaron que la organización criminal estaba liderada por una pareja, y que la mayoría de los miembros eran familiares de estos, encargándose de la logística entre Argentina y Bolivia.

El modus operandi incluía el uso de sistemas de comunicación satelitales para evadir controles, facilitando el paso de la mercadería hacia Chile desde los depósitos en Tucumán y Salta.

Los operativos culminaron con un total de más de 310 millones de pesos en mercadería decomisada, y la justicia ya tiene a disposición a los detenidos y los bienes incautados.