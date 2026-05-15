Desarticulan red narcotraficante que enviaba droga a Córdoba desde Jujuy

La Policía Federal Argentina desarticuló una organización criminal que transportaba droga desde Jujuy a Córdoba, deteniendo al camionero y a otros tres implicados.

Hoy 02:14

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon una organización criminal dedicada al transporte de drogas entre las provincias de Salta y Córdoba. Los operativos se realizaron en la localidad de Yuto, donde se allanaron cuatro viviendas y se detuvo al conductor de un camión.

Durante las acciones, fueron arrestados tres miembros de la banda y se incautaron más de 150 kilogramos de clorhidrato de cocaína de alta pureza, aproximadamente 37 kilos de marihuana, así como armas, vehículos y otros elementos relevantes para la investigación. Las indagaciones continúan en curso.

La pesquisa comenzó el 18 de septiembre del año anterior, tras la denuncia de un miembro arrepentido de la organización, quien reveló que un chofer transportaba estupefacientes en un camión desde Orán hasta Córdoba, disfrazando la carga como material de construcción.

La jueza Sandra Arroyo Salgado, del Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, tomó intervención en la causa después de que se proporcionara el número de teléfono del conductor, lo que llevó a una intervención telefónica y a la asignación del caso a la División Operaciones Federales de la PFA.

Los investigadores, a partir de las escuchas, identificaron al camionero como un residente de Yuto. Con los datos obtenidos, lograron reconstruir el modus operandi de la organización, que incluía un segundo conductor que actuaba como “puntero” para alertar sobre controles policiales.

Con el conocimiento de un nuevo viaje planeado desde San Ramón de la Nueva Orán hacia Córdoba, se organizó un operativo en colaboración con la División Antidrogas San Pedro Jujuy, estableciendo un retén en la Ruta Nacional N° 34 en Pichanal.

Durante la inspección del camión, se descubrieron compartimentos ocultos con ladrillos de cocaína marcados con el símbolo del Delfín. Tras estos hallazgos, se ordenaron cinco allanamientos en Yuto y en Córdoba Capital, resultando en la detención de una mujer y el decomiso de gran cantidad de marihuana, armas y diversos bienes.