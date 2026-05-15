Buscan a “Viejo”, un gatito extraviado en el barrio Aeropuerto

El felino desapareció en el sector 90 Viviendas y su familia pide colaboración para encontrarlo. Tiene dificultades para caminar y responde a su nombre.

Hoy 12:26

Vecinos del barrio Aeropuerto se encuentran en la búsqueda de un gatito llamado “Viejo”, que se extravió en las últimas horas en el sector 90 Viviendas, Manzana B.

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Según indicaron sus dueños, se trata de un gato grande, muy dócil y fácil de reconocer debido a una dificultad que presenta en la cadera al caminar. Además, responde a su nombre, por lo que solicitan a quienes lo vean que intenten retenerlo y dar aviso inmediato.

La familia atraviesa momentos de angustia y apeló a la solidaridad de los vecinos para poder encontrarlo sano y salvo.

Cualquier información sobre su paradero puede comunicarse al celular 3854308837.