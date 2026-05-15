La abogada de Ramiro Petros dejó la defensa tras confirmar una relación sentimental

Se trata de la letrada Moira Curi, quien anunció su apartamiento por “motivos éticos” luego de hacer pública en redes sociales su relación afectiva con el empresario, imputado por presuntas estafas.

Hoy 07:57

La abogada Moira Curi anunció que dejará la defensa de Ramiro Petros, luego de hacer pública en redes sociales una relación afectiva con el empresario.

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La letrada confirmó su apartamiento por “motivos éticos”, a poco de que se conociera el vínculo sentimental entre ambos.

Petros se encuentra imputado en una causa por presuntas estafas que superarían los 500 millones de pesos. La investigación está a cargo de la fiscal Luciana Jacobo.

El empresario había arribado desde Estados Unidos en enero pasado y fue detenido en Ezeiza. En un primer momento fue representado por el abogado Diego Lindow, quien luego dejó la defensa. Posteriormente asumió la Dra. Curi.

Durante el proceso, la defensa realizó distintas presentaciones ante la Justicia, entre ellas pedidos vinculados al estado de salud del acusado y asistencias médicas en hospitales y sanatorios.

Ramiro Petros junto a Moira Curi

Petros estuvo alojado en el Centro Único de Detenidos y luego fue trasladado a las seccionales Sexta y Tercera. Más adelante, el juez de Control y Garantías, Héctor Salomón, le concedió el arresto domiciliario en la vivienda de un familiar, bajo una fianza real de 50 millones de pesos.

Posteriormente, y ante la imposibilidad de continuar en ese domicilio, Petros pasó a cumplir la prisión domiciliaria en la vivienda de su abogada.

Tras la confirmación pública de la relación, Curi resolvió dar un paso al costado en la defensa penal. La representación legal quedará a cargo de Silvia Abalovich y Marcos Ferreyra Lesye, quienes ya formaban parte del equipo.

Según se indicó, Moira Curi continuará al frente de la representación legal del padre de Petros.