Así lo consideró este viernes en su columna para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 08:22

El licenciado Osvaldo Granados analizó este viernes el panorama económico durante su columna en Radio Panorama y puso en duda la posibilidad de alcanzar una inflación nula en el corto plazo.

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“Si siguen aumentando los servicios veo muy difícil que la inflación pueda llegar a cero”, afirmó el especialista, al referirse a uno de los componentes que, según explicó, mantiene un “piso sólido” en la dinámica de precios.

En ese sentido, Granados consideró que la tendencia a la baja podría sostenerse por factores específicos: “La baja va a seguir por el congelamiento del precio del combustible y la carne ya no se consume tanto a favor del pollo”. Sin embargo, advirtió que esto no sería suficiente para alcanzar los niveles planteados por el Gobierno. “Puede empezar con 1, pero no con 0 si siguen aumentando los servicios”, remarcó.

Por otra parte, el economista se refirió al comportamiento del mercado cambiario y señaló que persiste la demanda de divisas: “Todos siguen comprando dólares, algunos dicen que para ir al Mundial”. No obstante, aclaró que el nivel actual se encuentra por debajo de momentos de mayor tensión: “Está lejos del récord de septiembre del año pasado, cuando muchos pensaban que el gobierno se terminaba”.

Granados también destacó la relevancia estratégica de la hidrovía, en el marco de su próxima licitación. “El 80% de las exportaciones de Argentina pasa por ahí. Es la arteria más importante del cuerpo económico del país”, explicó. En ese contexto, detalló que existen intereses internacionales en disputa, con empresas belgas vinculadas a Estados Unidos y otras con participación argentina pero respaldo de China.

“Cuatro hombres muy importantes de Estados Unidos estuvieron con Caputo diciendo que no se puede entregar un sector tan estratégico como la hidrovía a los chinos”, reveló, y planteó el interrogante central: “¿Qué va a predominar, el precio o la geopolítica?”.

Finalmente, vinculó esta situación con el escenario global y mencionó la relación entre Estados Unidos y China. “En la reunión de Trump con Xi Jinping están hablando de influencia. Las discusiones son de geopolítica”, concluyó.