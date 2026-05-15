El Gobierno busca aprobar cuatro leyes antes del Mundial y prepara otros 10 proyectos que enviará al Congreso

Tras la última reunión de la mesa política, la Casa Rosada intensifica contactos con aliados para avanzar con las iniciativas de patentes, Hojarasca, Propiedad Privada y Zona Fría antes del 11 de junio.

Hoy 09:06

El Gobierno busca acelerar la sanción de cuatro leyes antes del comienzo del Mundial e intensificó los contactos con aliados para ordenar la agenda en el Congreso en las próximas semanas. En el Ejecutivo apuntan a avanzar con la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, la Ley Hojarasca, el paquete de Propiedad Privada y la reforma del régimen de Zona Fría.

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En la Casa Rosada reconocen que la sanción de la reforma electoral quedará para después del arranque de la Copa del Mundo. La estrategia fue parte de lo que se habló en la mesa política del martes, donde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expuso sobre el listado de leyes que el oficialismo prevé enviar al Congreso en el corto plazo.

Según fuentes oficiales, se trata de diez proyectos adicionales, entre los que aparece el super-RIGI, que incluye beneficios fiscales (alícuota del 15% de Ganancias), aduaneros y cambiarios.

En el entorno del jefe de Estado apuntan a un acuerdo macro con las provincias para impulsar una serie de reformas. La Libertad Avanza ya pidió una sesión especial en Diputados para el miércoles 20 de mayo a las 10, con un temario que incluye la Ley Hojarasca, tratados internacionales y el proyecto de readecuación del régimen de subsidios a los consumos residenciales de gas natural en zonas frías.

En el Gobierno creen que tienen los votos para avanzar con Zona Fría y Hojarasca. El primero ya obtuvo dictamen de mayoría en Diputados y buscan llevarlo al recinto como parte de una agenda propia que también funciona como barrera frente a los intentos opositores de interpelar a Adorni. El PCT quedó fuera del pedido de sesión de la semana que viene, pero Nación intentará llevarlo al recinto en las semanas siguientes.

El proyecto fue modificado en Diputados con el aval del Ejecutivo tras una puja entre laboratorios locales e internacionales. Se quitó el capítulo II, uno de los puntos más sensibles para la industria farmacéutica. Si la Cámara baja aprueba el texto con cambios, deberá volver al Senado en revisión. El paquete de Propiedad Privada también recibirá modificaciones para llegar al recinto.

En la Casa Rosada están dispuestos a eliminar el capítulo vinculado al ReNaBaP y a ceder a las provincias la potestad para definir la venta de propiedad a extranjeros. La intención en Balcarce 50 es llevarlo al Senado en la última semana de mayo, con un texto que permita sostener el acompañamiento del PRO, la UCR y sectores provinciales.

En paralelo, el acuerdo con holdouts iba a votarse este jueves en el Senado y en principio estaban los votos, pero el tratamiento volvió a comisión por el ingreso de una adenda de Nación. El oficialismo busca dictaminarlo nuevamente, aprobarlo en la Cámara alta y girarlo rápido a Diputados para votarlo antes de que termine mayo, ya que el plazo fue prorrogado hasta fin de mes.

La reforma electoral corre por otro calendario. En la mesa chica del primer mandatario la siguen ubicando como prioridad política, pero admiten que no tienen los votos necesarios para aprobar el texto original y que deberán negociar cambios, sobre todo en torno a las PASO. Todavía buscan una suspensión, pero reconocen que la discusión se acerca a convertirlas en no obligatorias.