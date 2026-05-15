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SANTIAGO DEL ESTERO | 15 MAY 2026 | 11º
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Tras cinco fechas, estos son todos los resultados de la Liga Santiagueña

Se disputaron las primeras cinco jornadas del torneo con varios partidos destacados, goleadas y encuentros postergados.

Hoy 09:34
Estudiantes de Huaico Hondo

Se disputaron las primeras cinco fechas de la Liga Santiagueña y estos son los resultados en las categorías Primera División y Reserva.

Primera División

Fecha 1 – Resultados

  • Mitre 0-0 Estudiantes de Huaico Hondo
  • Vélez de San Ramón 2-0 Banfield de La Banda
  • Central Argentino 1-0 Villa Unión
  • Defensores de Forres 5-0 Atlético Forres
  • Independiente de Fernández 2-1 Unión de Beltrán
  • Independiente de Beltrán 1-1 Sportivo Fernández
  • Güemes 3-3 Comercio
  • Central Córdoba vs. Yanda FC (postergado)
  • Sarmiento vs. Agua y Energía (postergado)

Libres: Unión Santiago e Instituto Santiago

Fecha 2 – Resultados

  • Vélez de San Ramón 3-2 Instituto Santiago
  • Unión Santiago 0-0 Mitre
  • Central Argentino 3-0 Banfield de La Banda
  • Defensores de Forres 1-3 Independiente de Fernández
  • Comercio 4-1 Yanda FC
  • Villa Unión 1-1 Sarmiento
  • Atlético Forres 2-1 Sportivo Fernández
  • Estudiantes 2-1 Güemes
  • Unión de Beltrán 1-3 Independiente de Beltrán

Libres: Agua y Energía y Central Córdoba

Fecha 3 - Resultados 

  • Central Córdoba 2-0 Comercio
  • Yanda FC 1-0 Estudiantes
  • Güemes 0-0 Unión Santiago
  • Agua y Energía 1-0 Villa Unión
  • Sarmiento 1-1 Banfield
  • Central Argentino 1-0 Instituto Deportivo Santiago
  • Independiente de Fernández 1-0 Atlético Forres
  • Independiente de Beltrán 1-2 Defensores de Forres
  • Sportivo Fernández 6-2 Unión de Beltrán

Libre: Vélez de San Ramón - Mitre

Fecha 4 - Resultados 

  • Estudiantes 2-1 Central Córdoba
  • Vélez 1-1 Central Argentino
  • Agua y Energía 1-1 Banfield
  • Independiente (Fernández) 0-0 Independiente (Beltrán)
  • Defensores de Forres 1-2 Sportivo Fernández
  • Atlético Forres 1-0 Unión de Beltrán
  • Unión Santiago 2-+ Yanda FC
  • Mitre 2-2 Güemes
  • Sarmiento (La Banda) 4-0 Instituto Deportivo Santiago

Libre: Comercio Central Unidos - Villa Unión (La Banda)

Fecha 5 - Resultados 

  • Central Córdoba 1-1 Unión Santiago
  • Comercio 1-3 Estudiantes
  • Agua y Energía 1-0 Instituto Santiago
  • Villa Unión 2-1 Banfield
  • Sportivo Fernández 1-1 Independiente de Fernández
  • Unión de Beltrán 0-0 Defensores de Forres
  • Independiente de Beltrán 0-0 Atlético Forres
  • Yanda vs. Mitre (Suspendido)
  • Sarmiento 3-1 Vélez de San Ramón

Categoría Reserva

Fecha 1 – Resultados

  • Mitre 2-2 Estudiantes de Huaico Hondo
  • Vélez de San Ramón 4-0 Banfield de La Banda
  • Central Argentino 1-3 Villa Unión
  • Defensores de Forres 2-1 Atlético Forres
  • Independiente de Fernández 2-0 Unión de Beltrán
  • Independiente de Beltrán 2-0 Sportivo Fernández
  • Güemes 1-2 Comercio
  • Central Córdoba vs. Yanda FC (postergado)
  • Sarmiento vs. Agua y Energía (postergado)

Fecha 2 – Resultados

  • Vélez de San Ramón 3-1 Instituto Santiago
  • Unión Santiago 2-0 Mitre
  • Central Argentino 0-1 Banfield de La Banda
  • Defensores de Forres 1-3 Independiente de Fernández
  • Comercio 3-0 Yanda FC
  • Villa Unión 0-2 Sarmiento
  • Atlético Forres 1-1 Sportivo Fernández
  • Estudiantes 0-0 Güemes
  • Unión de Beltrán vs. Independiente de Beltrán (suspendido)

Fecha 3 - Resultados 

  • Central Córdoba 1-1 Comercio
  • Yanda FC 0-1 Estudiantes
  • Güemes 2-2 Unión Santiago
  • Agua y Energía 3-1 Villa Unión
  • Sarmiento 2-0 Banfield
  • Central Argentino 3-1 Instituto Santiago
  • Independiente de Fernández 1-1 Atlético Forres
  • Independiente de Beltrán 2-1 Defensores de Forres
  • Sportivo Fernández 2-0 Unión de Beltrán

Fecha 4 - Resultados 

  • Estudiantes 2-1 Central Córdoba
  • Vélez 1-0 Central Argentino
  • Agua y Energía 2-0 Banfield
  • Independiente (Fernández) 1-1 Independiente (Beltrán)
  • Defensores de Forres 3-2 Sportivo Fernández
  • Atlético Forres 1-1 Unión de Beltrán
  • Unión Santiago 5-0 Yanda FC
  • Mitre 0-0 Güemes
  • Sarmiento (La Banda) 5-0 Instituto Deportivo Santiago

Fecha 5 - Resultados 

  • Central Córdoba 1-2 Unión Santiago
  • Comercio vs. Estudiantes (Suspendido).
  • Agua y Energía 4-3 Instituto Santiago
  • Villa Unión 2-1 Banfield
  • Sportivo Fernández 1-2 Independiente de Fernández
  • Unión de Beltrán 1-1 Defensores de Forres
  • Independiente de Beltrán 2-2 Atlético Forres
  • Yanda 0-6 Mitre
  • Sarmiento 0-0 Vélez de San Ramón

TEMAS Yanda FC Club Atlético Villa Unión Club Atlético Unión de Beltrán Club Sportivo Fernández Club Atlético Independiente de Fernández Club Atlético Independiente de Beltrán Club Atlético Estudiantes de Huaico Hondo Club Atlético Defensores de Forres Club Central Argentino Club Atlético Banfield de La Banda Club Atlético Forres Club Atlético Agua y Energía Club Comercio Central Unidos Club Atlético Vélez de San Ramón Club Atlético Sarmiento Club Atlético Unión Santiago Club Atlético Güemes Club Atlético Mitre Liga Santiagueña de Fútbol Club Atlético Central Córdoba

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