Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 MAY 2026 | 16º
X
Lo + Viral

Enzo celebra su cumpleaños con una fiesta dedicada a Jesús en Brasil

El pequeño Enzo, un niño autista de 10 años, celebró en Brasil una fiesta temática dedicada a Jesús, su mayor admiración, generando una oleada de emociones en las redes sociales.

Hoy 10:24

Un niño autista de 10 años llamado Enzo conmovió a miles de personas tras celebrar su cumpleaños con una temática inspirada en Jesús, después de haber solicitado durante años que su fiesta estuviera dedicada a Cristo.

La celebración tuvo lugar en Manaus, Brasil, y fue organizada por su madre, familiares y amigos, quienes prepararon cada detalle pensando en el pequeño y en su profundo cariño por Jesús.

Según relató su madre, Myrllena Elamid, Enzo tiene un hiperfoco en Cristo, lo que ella considera especial y lleno de significado. “Muchos pueden no entender, pero yo veo como algo lindo y lleno de propósito”, expresó.

Uno de los momentos más emotivos de la fiesta ocurrió cuando apareció de sorpresa un hombre vestido como Jesús, quien interpreta ese personaje en la iglesia que frecuenta la familia.

Al verlo entrar, Enzo corrió hacia él, lo abrazó con fuerza y rompió en llanto de felicidad, una escena que emocionó a todos los presentes. “Ver el brillo en sus ojos, la emoción y la felicidad de él hizo que todo valiera la pena”, relató su prima Emilly Elamid.

El propio actor que representó a Jesús también terminó emocionado por la reacción genuina del niño. Enzo, feliz por la sorpresa, resumió el momento con una frase que se volvió viral: “Mi cumpleaños fue tan genial que mi cabeza va a explotar de alegría. Adoré los juguetes, pero ¿sabes qué me gustó más? Mi mejor amigo, por quien estoy loco: Jesús”.

Luego agregó: “Jesús es el mejor de todos. Las personas aman a Jesús. Solo que yo, yo estoy loco por Jesús”. El video de la celebración rápidamente se volvió viral, y miles de personas comentaron que se emocionaron hasta las lágrimas con la pureza y alegría del niño.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La abogada de Ramiro Petros dejó la defensa tras confirmar una relación sentimental
  2. 2. Detienen en La Rioja a una pareja acusada de estafar a una psicóloga del Poder Judicial
  3. 3. Añatuya: conductor chocó a dos mujeres, las dejó heridas y se dio a la fuga
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 15 de mayo de 2026: se espera una jornada fresca y con cielo mayormente nublado
  5. 5. Tensión en un acto de Kicillof: militantes pidieron por Cristina y otro sector respondió con “Axel presidente”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT