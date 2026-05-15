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Conmebol abrió un expediente contra Cruzeiro por un acto racista contra hinchas de Boca

La Confederación Sudamericana investiga un gesto discriminatorio ocurrido durante el partido por la Copa Libertadores y el club brasileño podría recibir una fuerte sanción económica.

Hoy 10:57
Cruzeiro

La CONMEBOL abrió un expediente disciplinario contra Cruzeiro luego de un acto racista que sufrieron hinchas de Boca Juniors durante el partido correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El episodio ocurrió en las tribunas y fue registrado por varios simpatizantes con sus teléfonos celulares. En las imágenes se observa a un hincha del conjunto brasileño exhibiendo un billete de dos reales frente a la parcialidad xeneize, un gesto que la entidad sudamericana interpretó como una provocación discriminatoria.

La Conmebol tomó intervención amparándose en el artículo 15.2 del Código Disciplinario, el cual establece sanciones para quienes “insulten o ataquen la dignidad humana por motivos de color de piel, raza, sexo, orientación sexual, etnia, idioma, credo, origen o cualquier otra condición”.

Según lo estipulado en el reglamento, un hecho de estas características podría derivar en una multa económica de hasta 100 mil dólares para el club brasileño.

No es la primera vez que ambas instituciones quedan involucradas en una situación de este tipo. En 2024, cuando Cruzeiro y Boca Juniors se enfrentaron por los octavos de final de la Copa Sudamericana, ya se habían registrado episodios similares, con hinchas brasileños arrojando billetes y monedas hacia el sector ocupado por los simpatizantes argentinos.

Mientras tanto, ambos equipos volverán a verse las caras la próxima semana. Boca recibirá a Cruzeiro el martes 19 de mayo desde las 21.30 en La Bombonera, en un encuentro clave por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

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