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Denunció que su hijo adicto lo amenazó con incendiar la casa si no le daba dinero

El acusado, con presuntos problemas de consumo, habría protagonizado reiterados episodios de violencia. La causa es investigada por la Justicia.

Hoy 11:23

Un hombre de 57 años denunció a su propio hijo por reiteradas amenazas y hechos de violencia, en un contexto que estaría vinculado al consumo de sustancias prohibidas. El caso es investigado por la Comisaría Comunitaria de la Mujer y la Familia N° 11 de la ciudad Capital.

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La presentación fue realizada por Francisco Domingo Alberto Cardoso, domiciliado en el barrio Parque, quien manifestó ante los efectivos que su hijo, identificado como “Tito”, lo amenaza de manera constante para exigirle dinero.

Según consta en la denuncia, el acusado le habría advertido que incendiaría la vivienda familiar si no accedía a entregarle plata. El denunciante señaló además que el joven tendría problemas de adicción y que, bajo los efectos de las sustancias, se torna agresivo y violento.

La causa fue caratulada como “amenazas” y quedó bajo la órbita de la fiscal Dra. Pilar Palavecino, quien ya fue informada de lo ocurrido y aguarda el avance de las actuaciones policiales para definir los próximos pasos en la investigación.

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