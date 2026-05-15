Un santiagueño fue seleccionado para representar a la juventud argentina en una cumbre mundial en Singapur

El joven santiagueño Ezequiel Cisterna fue seleccionado para representar a la juventud argentina y latinoamericana en el Young Leaders Symposium, un destacado encuentro internacional que se desarrollará en el marco de la World Cities Summit 2026 en Singapur.

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La invitación oficial fue enviada por el Centre for Liveable Cities, dependiente del Ministerio de Desarrollo Nacional de Singapur, y confirma su participación en el evento que se llevará a cabo del 14 al 16 de junio en el Suntec Convention and Exhibition Center.

Cisterna, quien forma parte del C40 Youth Hub y ya había sido invitado meses atrás a la cumbre climática ChangeNOW en París, volverá a representar a Santiago del Estero en un espacio global donde se debatirá el futuro de las ciudades, la sostenibilidad y las políticas urbanas.

Según detalla la carta oficial, el simposio reunirá a “líderes destacados y agentes de cambio del sector urbano” para debatir temas vinculados a la agenda global de las ciudades. La edición 2026 tendrá como lema: “Ciudades habitables y sostenibles: actuar ahora, acelerar, colaborar y transformar”.

Además de participar de paneles y debates, el santiagueño formará parte de actividades de liderazgo y espacios de networking junto a referentes internacionales y jóvenes de distintos países.

Ezequiel Cisterna

En diálogo con Diario Panorama, Cisterna destacó el valor simbólico y cultural que tiene esta participación para Santiago del Estero.

“Participar de la World Cities Summit en Singapur representa para mí mucho más que asistir a un evento internacional. Significa la posibilidad de que Santiago del Estero pueda sentarse en las mesas donde hoy se discute el futuro de las sociedades urbanas, no solo para aprender, sino también para aportar una mirada propia sobre cómo habitar el mundo”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que muchas veces las ciudades se piensan únicamente desde la productividad y la aceleración, dejando de lado aspectos humanos fundamentales.

“Se habla mucho de ciudades inteligentes, pero poco de ciudades sensibles. Ciudades capaces de cuidar la salud mental, los vínculos y el sentido comunitario”, reflexionó.

El joven santiagueño también puso en valor elementos culturales propios de la provincia, como el encuentro, la cercanía y hasta la siesta, como formas de construir bienestar colectivo.

“Frente a un mundo atravesado por el cansancio y la hiperproductividad, Santiago del Estero tiene algo profundamente humano para ofrecerle al mundo”, afirmó.

Para Cisterna, participar de estos espacios internacionales también implica abrir puertas a nuevas oportunidades, generar vínculos estratégicos y acceder a experiencias que puedan traducirse en proyectos y políticas públicas innovadoras.

“Creo que el desafío no debe ser únicamente modernizar nuestras ciudades desde la tecnología, sino humanizarlas. Incorporar innovación sin perder identidad”, concluyó.