Los deudores alimentarios morosos no podrán asistir al Mundial

El Gobierno nacional confirmó que quienes integren el registro de incumplidores tendrán prohibido ingresar a los estadios durante la Copa del Mundo.

Hoy 11:14

Los deudores alimentarios morosos de la Argentina no podrán asistir al próximo Copa Mundial de la FIFA 2026. La medida fue oficializada a través del Boletín Oficial y forma parte de una política impulsada por el Gobierno nacional para endurecer las restricciones contra quienes incumplen con el pago de la cuota alimentaria.

La información fue confirmada por Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de la Nación, quien reveló que ya se envió a las autoridades de Estados Unidos una lista con los nombres de las personas alcanzadas por la medida.

“Le enviamos a Estados Unidos la lista con los nombres que no van a poder entrar a la cancha”, aseguró la funcionaria en declaraciones televisivas. Según explicó, son alrededor de 13 mil deudores alimentarios morosos los afectados directamente por esta disposición, aunque el número asciende a 34 mil personas al sumarse otros individuos incluidos por distintas causas vinculadas a violencia y restricciones judiciales.

La decisión se da en un contexto preocupante. De acuerdo a un informe de UNICEF publicado a mediados de 2024, el 56% de las mujeres en Argentina no recibe la cuota alimentaria correspondiente para sus hijos, una cifra que generó alarma en distintos sectores sociales y políticos.

Monteoliva remarcó además que el objetivo es establecer “reglas claras frente a los violentos y los deudores morosos alimentarios”, reforzando así las políticas de control en eventos masivos y espectáculos deportivos.

La medida ya comenzó a aplicarse dentro del país. A comienzos de 2025, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuso que todas las personas incluidas en el registro de deudores alimentarios tengan prohibido ingresar a estadios ubicados dentro de la capital.

Uno de los primeros operativos se llevó a cabo en el estadio Más Monumental durante el partido entre la Selección Argentina y Selección de Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas. Antes de eso, también se realizó una prueba piloto en La Bombonera en un encuentro entre Boca Juniors y Defensa y Justicia.