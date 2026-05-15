Mario Pergolini será uno de los invitados destacados del Smart City 2026 en Santiago del Estero

El periodista y productor participará junto a especialistas nacionales e internacionales en el evento sobre inteligencia artificial, innovación urbana y sustentabilidad que se desarrollará en el Fórum los días 20 y 21 de mayo.

Hoy 11:07

El conductor y productor Mario Pergolini será una de las principales figuras invitadas al Smart City Expo 2026, el evento internacional sobre innovación urbana, inteligencia artificial y sustentabilidad que se realizará los días 20 y 21 de mayo en el Centro de Convenciones Fórum de Santiago del Estero.

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Pergolini participará el miércoles 20 desde las 19 en una charla abierta que se desarrollará en la sala plenaria Mama Antula. La entrevista estará a cargo del periodista especializado en tecnología Santiago Do Rego.

El evento reunirá a más de 250 oradores y contará con cerca de 150 actividades destinadas a profesionales, estudiantes, emprendedores, organismos públicos y vecinos en general.

Además de Pergolini, formarán parte del programa el biólogo Diego Golombek; el ex secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Gustavo Béliz; y el director del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, Juan Corvalán.

La apertura oficial estará prevista para el miércoles 20 por la mañana y será encabezada por el gobernador Elías Suárez junto al CEO de Fira Barcelona, Ricard Zapatero.

Durante las jornadas se desarrollarán conferencias, paneles, workshops y conversatorios vinculados a inteligencia artificial, derechos digitales, modernización del Estado, empleo digital, seguridad urbana, educación, medicina con IA y desarrollo sustentable.

También participarán representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, de ONU Mujeres y de la FAO, junto a intendentes y funcionarios de distintas ciudades del país y América Latina.

El Smart City Expo es organizado por Fira Barcelona con apoyo del Gobierno de Santiago del Estero y tendrá entrada libre y gratuita. Además, las actividades serán transmitidas a través del canal oficial de YouTube del evento.