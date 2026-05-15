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SANTIAGO DEL ESTERO | 15 MAY 2026 | 16º
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Alex Márquez dominó el primer entrenamiento del GP de Cataluña de MotoGP

El piloto español fue el más rápido en Montmeló en una jornada marcada por caídas, el regreso de Maverick Viñales y la ausencia de Marc Márquez.

Hoy 10:33

Álex Márquez se quedó con el mejor tiempo en la primera tanda de entrenamientos del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, disputada este viernes en el circuito de Circuit de Barcelona-Catalunya. El piloto de Ducati fue el único capaz de bajar el minuto cuarenta y marcó un registro de 1m39s950 en el cierre de la sesión.

La jornada estuvo marcada por la ausencia de Marc Márquez, quien continúa recuperándose de una operación. Sin su hermano mayor en pista, Álex tomó el protagonismo y logró superar sobre el final a Jorge Martín, que había liderado buena parte del ensayo con su Aprilia.

El madrileño protagonizó además uno de los momentos de mayor preocupación del entrenamiento tras sufrir una fuerte caída en la curva 12. Luego del impacto contra las defensas de aire, Martín mostró molestias en el brazo izquierdo y debió ser trasladado en scooter hasta el centro médico. Sin embargo, tras recibir el alta, regresó a la pista con su segunda moto y logró mantenerse entre los mejores tiempos.

Otro de los protagonistas de la tanda fue Pedro Acosta, que mostró un gran ritmo con KTM pese a haber sufrido también una caída durante la sesión. En el mismo sector del circuito terminó en el suelo el sudafricano Brad Binder, aunque ambos pilotos salieron ilesos.

También tuvo un regreso esperado Maverick Viñales, quien volvió a competir luego de una lesión. El español se tomó el inicio de la actividad con calma, probando tanto la KTM como la evolución de su hombro afectado.

Por su parte, Fabio Di Giannantonio y Marco Bezzecchi también se mantuvieron en los puestos de adelante durante distintos momentos del entrenamiento.

Los argentinos en Moto3

En la categoría menor, el malasio Hakim Danish fue el más rápido con un tiempo de 1m47s478 a bordo de su KTM. Lo siguieron los españoles Adrián Fernández y Álvaro Carpe.

Bajo bandera argentina, Marco Morelli completó una gran actuación al finalizar en el sexto puesto con un tiempo de 1m48s466, mientras que Valentín Perrone registró 1m49s357 en la primera tanda del día.

Horarios del GP de Cataluña MotoGP 2026 (hora de Argentina)

Sábado 16 de mayo

  • 03:40 — FP2 Moto3
  • 04:25 — FP2 Moto2
  • 05:10 — FP2 MotoGP
  • 05:50 — Q1 MotoGP
  • 06:15 — Q2 MotoGP
  • 07:50 — Q1 Moto3
  • 08:15 — Q2 Moto3
  • 08:45 — Q1 Moto2
  • 09:10 — Q2 Moto2
  • 10:00 — Carrera sprint MotoGP

Domingo 17 de mayo

  • 06:00 — Carrera Moto3
  • 07:15 — Carrera Moto2
  • 09:00 — Carrera MotoGP

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