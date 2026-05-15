Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 MAY 2026 | 11º
X
Locales

Docentes podrán capacitarse para participar en la Feria de Ciencia y Tecnología 2026

El Ministerio de Educación provincial impulsa una jornada gratuita enfocada en investigación, innovación y proyectos escolares.

Hoy 10:02
NODO Tecnológico

Desde el Programa Ferias de Ciencia y Tecnología, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación de Santiago del Estero, informaron que se encuentra abierta la inscripción para la jornada de formación destinada a docentes asesores denominada “Pensar, investigar, resolver: Formación para feria de ciencias”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La propuesta está destinada a educadores de todos los niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada y municipal, y se llevará a cabo en modalidad híbrida de 15 a 21.

Según se indicó, cada docente deberá seleccionar al momento de la inscripción la modalidad de participación más conveniente y respetar posteriormente la opción elegida.

La modalidad presencial tendrá lugar en el auditorio del Nodo Tecnológico y contará con cupos limitados. En ese mismo espacio se entregarán las resoluciones y constancias de asistencia.

Link de inscripción.

En tanto, quienes opten por la modalidad virtual recibirán el enlace de acceso a través de correo electrónico. En este caso, la certificación y resolución estarán sujetas a la aprobación de una evaluación obligatoria en los plazos establecidos por la organización.

Link de inscripción.

Desde el área organizadora destacaron que las Ferias de Ciencias buscan fomentar el pensamiento crítico y la curiosidad en estudiantes, docentes y la comunidad, además de promover habilidades comunicativas mediante la exposición de producciones escolares, científicas, artísticas y tecnológicas.

Para más información y consultas, los interesados pueden comunicarse al correo: escuelasenferiasde@gmail.com.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Añatuya: conductor chocó a dos mujeres, las dejó heridas y se dio a la fuga
  2. 2. La abogada de Ramiro Petros dejó la defensa tras confirmar una relación sentimental
  3. 3. Detienen en La Rioja a una pareja acusada de estafar a una psicóloga del Poder Judicial
  4. 4. Tensión en un acto de Kicillof: militantes pidieron por Cristina y otro sector respondió con “Axel presidente”
  5. 5. El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 15 de mayo de 2026: se espera una jornada fresca y con cielo mayormente nublado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT