Docentes podrán capacitarse para participar en la Feria de Ciencia y Tecnología 2026

El Ministerio de Educación provincial impulsa una jornada gratuita enfocada en investigación, innovación y proyectos escolares.

Hoy 10:02

Desde el Programa Ferias de Ciencia y Tecnología, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación de Santiago del Estero, informaron que se encuentra abierta la inscripción para la jornada de formación destinada a docentes asesores denominada “Pensar, investigar, resolver: Formación para feria de ciencias”.

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La propuesta está destinada a educadores de todos los niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada y municipal, y se llevará a cabo en modalidad híbrida de 15 a 21.

Según se indicó, cada docente deberá seleccionar al momento de la inscripción la modalidad de participación más conveniente y respetar posteriormente la opción elegida.

La modalidad presencial tendrá lugar en el auditorio del Nodo Tecnológico y contará con cupos limitados. En ese mismo espacio se entregarán las resoluciones y constancias de asistencia.

Link de inscripción.

En tanto, quienes opten por la modalidad virtual recibirán el enlace de acceso a través de correo electrónico. En este caso, la certificación y resolución estarán sujetas a la aprobación de una evaluación obligatoria en los plazos establecidos por la organización.

Link de inscripción.

Desde el área organizadora destacaron que las Ferias de Ciencias buscan fomentar el pensamiento crítico y la curiosidad en estudiantes, docentes y la comunidad, además de promover habilidades comunicativas mediante la exposición de producciones escolares, científicas, artísticas y tecnológicas.

Para más información y consultas, los interesados pueden comunicarse al correo: escuelasenferiasde@gmail.com.