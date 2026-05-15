Javier Milei y Manuel Adorni se reúnen en la Quinta de Olivos

Según fuentes oficiales, el encuentro estará centrado en un repaso de temas de gestión y actualidad política.

Hoy 09:49

El presidente Javier Milei recibe este viernes en la Quinta de Olivos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según explicaron fuentes oficiales a este medio, el encuentro se realizará para "repasar la agenda en general". No obstante, el cónclave llega en momentos de una escalada de denuncias en contra del coordinador de los ministros, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

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A la reunión se sumará además el canciller, Pablo Quirno. Aunque desde el Gobierno buscaron bajarle el tono político al cónclave, la reunión se produce en un contexto delicado para la Casa Rosada por la situación judicial de Adorni. En Balcarce 50 aseguran que el vínculo entre Milei y su jefe de Gabinete “sigue intacto”. En tanto, aseguran que la declaración jurada del funcionario se presentará en los primeros días de junio.

La decisión de mostrar a Adorni junto al Presidente ocurre además en una semana marcada por nuevas derivaciones judiciales y pedidos de acceso a información patrimonial vinculada al entorno del funcionario, puntualmente a su hermano, Francisco Adorni.

El Gobierno intenta retomar iniciativa tras varias semanas atravesadas por conflictos internos, denuncias y ruido parlamentario. En la Casa Rosada reconocen que la dinámica de gestión quedó parcialmente absorbida por la defensa política de funcionarios cuestionados.

La presencia de Quirno en la reunión levanta suspicacias. El funcionario elevó su perfil público en las últimas semanas, y hay quienes lo consideran un reemplazo posible para Adorni. Mientras tanto, en el oficialismo buscan evitar que las investigaciones judiciales se conviertan en un factor de desgaste político para la administración libertaria. Cerca de Milei aseguran que el Presidente mantiene una lógica de respaldo cerrado hacia sus colaboradores más cercanos, aun en escenarios de presión pública o judicial.