El santiagueño Exequiel Zeballos, con un pie fuera de Boca

Las negociaciones para renovar el contrato del Changuito están estancadas y la posibilidad de una venta en julio toma cada vez más fuerza.

Hoy 10:06

El futuro de Exequiel Zeballos en Boca Juniors atraviesa horas decisivas. Luego de varios meses de negociaciones sin avances concretos, la continuidad del delantero santiagueño parece alejarse y hoy la opción que más consenso genera entre las partes es una transferencia al fútbol europeo durante el próximo mercado de pases.

La renovación contractual del “Changuito” se transformó en uno de los temas centrales del club apenas comenzó el 2026. El vínculo actual del atacante finaliza en diciembre y, pese a que durante gran parte de la temporada se consolidó como una pieza importante en el equipo de Claudio Úbeda antes de sufrir su lesión, todavía no hubo acuerdo para extender el contrato.

Las diferencias entre la dirigencia y la representación del jugador pasan principalmente por la duración del nuevo vínculo y el monto de la cláusula de rescisión. Frente a este escenario, el entorno de Zeballos ya trabaja en la búsqueda de una oferta importante para acercar a las oficinas de La Bombonera y evitar así que el futbolista quede libre a fin de año, algo que ninguna de las partes desea.

Desde el lado del jugador existe la intención de salir dejando dinero en el club que lo formó y con el que mantiene una fuerte identificación. El buen vínculo entre la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme y el entorno del delantero alimenta la posibilidad de alcanzar una salida favorable para todos.

A partir del 1 de julio, Zeballos quedará habilitado para negociar libremente con cualquier institución, por lo que el tiempo comienza a jugar un papel clave. En Boca saben que una venta en este mercado podría representar un ingreso importante, aunque muy lejos de los 20 millones de dólares fijados en su cláusula de rescisión.

En los últimos meses aparecieron dos clubes europeos interesados en el atacante xeneize: CSKA Moscú y Napoli. El conjunto ruso ya realizó sondeos y dejó trascender una propuesta cercana a los 10 millones de dólares, mientras que el club italiano sigue de cerca la situación del santiagueño desde hace tiempo y podría avanzar formalmente a mitad de año.

Ese monto, que tiempo atrás parecía insuficiente para la dirigencia, hoy sería evaluado de otra manera debido a la falta de acuerdo por la renovación y la necesidad de evitar que una de las grandes promesas surgidas del club se marche sin dejar ingresos.