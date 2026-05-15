Lady Gaga reinventa su universo artístico con “Mayhem Requiem”

La artista presentó una versión íntima y conceptual de su último espectáculo, centrada en la música y alejada del despliegue visual de sus shows de estadio.

Hoy 09:19

La cantante Lady Gaga volvió a demostrar su capacidad de reinventarse con “Mayhem Requiem”, una propuesta que funciona como cierre conceptual de su era “Mayhem” y que ofrece una mirada completamente diferente a su reciente gira “Mayhem Ball”.

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El espectáculo debutó en enero en el teatro Wiltern de Los Ángeles, ante un público reducido que accedió a entradas mediante sorteo, sin conocer de antemano el formato del show. La incertidumbre dio paso a una puesta en escena marcada por un tono oscuro y reflexivo, donde Gaga apareció en un escenario que simulaba las ruinas calcinadas de la ópera que había protagonizado durante su gira.

Lejos de la espectacularidad habitual, “Mayhem Requiem” se presentó como una suerte de epílogo: Gaga, vestida como si asistiera a su propio funeral, interpretó sus canciones en un ambiente de duelo y reconstrucción, en contraste con el final explosivo del “Mayhem Ball”, donde el pop era celebrado y luego simbólicamente destruido.

El proyecto, filmado y estrenado en Apple Music y en salas selectas de AMC Theaters, propone una experiencia más minimalista, sin grandes escenografías ni coreografías multitudinarias. En su lugar, la artista se apoyó en una banda en vivo y en su propio desempeño instrumental, alternando entre distintos teclados y reduciendo su interacción directa con el público.

Durante gran parte del show, Gaga interpretó los temas de espaldas o con el rostro cubierto, reforzando la idea de una figura que rehúye el protagonismo y pone el foco en la música. El repertorio, basado en el álbum lanzado en 2025, fue reconfigurado con una estética más cercana al new wave y al goth pop, reemplazando la energía bailable por sintetizadores densos y atmósferas sombrías.

Canciones como “Disease” fueron transformadas con nuevos arreglos, mientras que otras como “Vanish Into You” y “The Beast” se presentaron en versiones más crudas e introspectivas. El cierre llegó con “Die With a Smile”, reinterpretada como una marcha electrónica, muy diferente a versiones anteriores.

Con una duración de poco más de una hora, el espectáculo se estructura como una experiencia lineal y conceptual, recorriendo el álbum completo bajo una nueva perspectiva. En este sentido, “Mayhem Requiem” no busca replicar la lógica de un recital tradicional, sino funcionar como una pieza artística complementaria al tour.

La propuesta reafirma el enfoque creativo de Lady Gaga, quien continúa explorando los límites entre música, performance y narrativa, apostando por la mutabilidad de sus canciones y la construcción de universos escénicos que evolucionan con cada proyecto.