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La ANMAT prohibió dos sustancias usadas en esmaltes y cosméticos por riesgos para la salud

La medida alcanza a productos de higiene personal, perfumes y esmaltes semipermanentes. Los componentes fueron señalados como potencialmente cancerígenos y tóxicos para la reproducción.

Hoy 08:43

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) actualizó la lista de sustancias prohibidas para la elaboración de productos cosméticos, de higiene personal y perfumes, al incorporar nuevas restricciones definidas por el Mercosur.

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La decisión fue oficializada mediante la Disposición 2820/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial, que incorpora al ordenamiento argentino la Resolución GMC Nº 27/25 del bloque regional.

A partir de esta modificación quedaron prohibidos dos compuestos químicos que eran utilizados principalmente en la fabricación de esmaltes semipermanentes, geles para uñas y otros productos cosméticos. Se trata del óxido de difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfina, identificado como “trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide”, y de la sustancia N,N-dimetil-p-toluidina.

La actualización responde a la decisión adoptada por el Mercosur luego de que el Comité de Evaluación del Riesgo de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas clasificara ambos componentes como “sustancias cancerígenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción”.

Según detalló la normativa, el primero de los compuestos funcionaba como fotoiniciador, una molécula capaz de absorber luz ultravioleta o visible para endurecer materiales líquidos. En cosmética, era utilizada especialmente en esmaltes y geles semipermanentes.

Por su parte, la N,N-dimetil-p-toluidina era empleada para acelerar el secado de acrilatos, resinas epoxi, cementos dentales y esmaltes de tipo gel. Desde la ANMAT señalaron que la actualización periódica de las listas de sustancias permitidas y prohibidas resulta necesaria para garantizar el uso seguro de materias primas en la industria cosmética.

La disposición establece que los productos ya registrados tendrán un plazo de 60 días para adecuarse a las nuevas exigencias. La medida impactará sobre fabricantes, importadores y comercializadores de productos de higiene personal, cosméticos y perfumes que operan en el mercado argentino.

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