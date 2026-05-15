La ANMAT prohibió dos sustancias usadas en esmaltes y cosméticos por riesgos para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) actualizó la lista de sustancias prohibidas para la elaboración de productos cosméticos, de higiene personal y perfumes, al incorporar nuevas restricciones definidas por el Mercosur .

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La decisión fue oficializada mediante la Disposición 2820/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial, que incorpora al ordenamiento argentino la Resolución GMC Nº 27/25 del bloque regional.

A partir de esta modificación quedaron prohibidos dos compuestos químicos que eran utilizados principalmente en la fabricación de esmaltes semipermanentes, geles para uñas y otros productos cosméticos. Se trata del óxido de difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfina, identificado como “trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide”, y de la sustancia N,N-dimetil-p-toluidina.

La actualización responde a la decisión adoptada por el Mercosur luego de que el Comité de Evaluación del Riesgo de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas clasificara ambos componentes como “sustancias cancerígenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción”.