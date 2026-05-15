“Sentite como en la cancha”: Línea Blanca te trae el clima del Mundial 2026 y sale a jugar con nueva sucursal y promociones especiales

La firma santiagueña lanzó promociones especiales en televisores, electrodomésticos y climatización de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras continúa ampliando su presencia comercial en La Banda.

Hoy 09:00

Línea Blanca SRL continúa ampliando su presencia en Santiago del Estero con su nueva sucursal ubicada en “el corazón bandeño”: Aristóbulo del Valle 536, barrio Centro, La Banda.

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Con más de 20 años de trayectoria, la empresa apuesta a estar cada vez más cerca de sus clientes, ofreciendo en este nuevo espacio su propuesta habitual de electrodomésticos, repuestos, refrigeración, climatización y productos para el hogar.

En paralelo, y a pocas semanas del inicio del Mundial 2026, Línea Blanca puso en marcha una propuesta especial con promociones en televisores, beneficios en distintas categorías y un Kit del Hincha pensado para acompañar cada partido desde casa.

El gran protagonista de esta temporada es la línea de televisores RCA, con modelos LED y QLED Ultra HD 4K en distintas pulgadas, equipados con Google TV y acceso a plataformas de streaming.

Como parte de esta acción, quienes compren un televisor en cualquiera de las sucursales o a través de la tienda online podrán acceder al Kit del Hincha de Línea Blanca, que incluye camiseta, bandera, corneta y bufanda.

La propuesta se suma además a la Shop Week de Línea Blanca, una acción comercial con descuentos y promociones especiales tanto en su tienda online como en sus sucursales físicas.

Entre los medios de pago disponibles, la firma ofrece 4 cuotas sin interés con Tarjeta Sol, 5 cuotas sin interés con Tarjeta Naranja, 12 cuotas fijas con Sol, además de descuentos para pagos en efectivo o transferencia.

Para compras superiores a $80.000 realizadas en la tienda online, el envío es gratuito en Santiago del Estero y La Banda.

Línea Blanca también atiende a sus clientes en sus locales de Yrigoyen 872, Av. Colón Sur 2670 y Parque Industrial La Banda. Más información en www.lineablancasrl.com.ar.