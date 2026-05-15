“Sentite como en la cancha”: Línea Blanca te trae el clima del Mundial 2026 y sale a jugar con nueva sucursal y promociones especiales

Crecemos junto a los santiagueños
La firma santiagueña lanzó promociones especiales en televisores, electrodomésticos y climatización de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras continúa ampliando su presencia comercial en La Banda.
Línea Blanca SRL continúa ampliando su presencia en Santiago del Estero con su nueva sucursal ubicada en “el corazón bandeño”: Aristóbulo del Valle 536, barrio Centro, La Banda.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Con más de 20 años de trayectoria, la empresa apuesta a estar cada vez más cerca de sus clientes, ofreciendo en este nuevo espacio su propuesta habitual de electrodomésticos, repuestos, refrigeración, climatización y productos para el hogar.
En paralelo, y a pocas semanas del inicio del Mundial 2026, Línea Blanca puso en marcha una propuesta especial con promociones en televisores, beneficios en distintas categorías y un Kit del Hincha pensado para acompañar cada partido desde casa.
El gran protagonista de esta temporada es la línea de televisores RCA, con modelos LED y QLED Ultra HD 4K en distintas pulgadas, equipados con Google TV y acceso a plataformas de streaming.
Como parte de esta acción, quienes compren un televisor en cualquiera de las sucursales o a través de la tienda online podrán acceder al Kit del Hincha de Línea Blanca, que incluye camiseta, bandera, corneta y bufanda.
La propuesta se suma además a la Shop Week de Línea Blanca, una acción comercial con descuentos y promociones especiales tanto en su tienda online como en sus sucursales físicas.
Entre los medios de pago disponibles, la firma ofrece 4 cuotas sin interés con Tarjeta Sol, 5 cuotas sin interés con Tarjeta Naranja, 12 cuotas fijas con Sol, además de descuentos para pagos en efectivo o transferencia.
Para compras superiores a $80.000 realizadas en la tienda online, el envío es gratuito en Santiago del Estero y La Banda.
Línea Blanca también atiende a sus clientes en sus locales de Yrigoyen 872, Av. Colón Sur 2670 y Parque Industrial La Banda. Más información en www.lineablancasrl.com.ar.