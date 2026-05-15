Se juega la segunda fecha del Torneo Anual de Fútbol Femenino

La Liga Santiagueña confirmó la programación completa de una nueva jornada que se disputará entre viernes y domingo en distintos escenarios de la provincia.

Hoy 08:45

La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó la programación oficial correspondiente a la segunda fecha del Torneo Anual de Fútbol Femenino, certamen que reúne a las categorías formativas y de Primera División y que tendrá actividad desde este viernes 15 hasta el domingo 17 de mayo.

La competencia continuará con una intensa agenda de encuentros que se desarrollarán en el Polideportivo de UPCN, en la cancha de Central Argentino y en el predio de Central Córdoba. La jornada promete partidos atractivos, clásicos y cruces importantes tanto en divisiones juveniles como en Primera.

La acción comenzará este viernes con los compromisos programados en el complejo de UPCN, donde Unión Santiago enfrentará a Estudiantes, mientras que Villa Unión se medirá ante Estudiantes Azul. Habrá encuentros en simultáneo desde las 17 horas en las distintas categorías.

Programación del viernes

17:00 | Primera: Villa Unión vs. Estudiantes Azul (Cancha 1)

Villa Unión vs. Estudiantes Azul (Cancha 1) 17:00 | Sub-15: Unión Santiago vs. Estudiantes (Cancha 2)

Unión Santiago vs. Estudiantes (Cancha 2) 18:00 | Reserva: Unión Santiago vs. Estudiantes (Cancha 2)

Unión Santiago vs. Estudiantes (Cancha 2) 19:00 | Primera: Unión Santiago vs. Estudiantes (Cancha 2)

La jornada del sábado se trasladará a la ciudad de La Banda, donde Central Argentino será anfitrión de Sarmiento en una nueva edición del clásico bandeño. Además, también jugarán Güemes y Sarmiento en la categoría Reserva.

Programación del sábado

14:00 | Primera: Central Argentino vs. Sarmiento

Central Argentino vs. Sarmiento 15:30 | Sub-15: Central Argentino vs. Sarmiento

Central Argentino vs. Sarmiento 16:30 | Sub-13: Central Argentino vs. Sarmiento

Central Argentino vs. Sarmiento 17:30 | Reserva: Güemes vs. Sarmiento

El cierre de la fecha se desarrollará el domingo en el predio del Ferroviario, donde se disputará una nueva edición del clásico entre Central Córdoba y Mitre con actividad en varias categorías.

Programación del domingo