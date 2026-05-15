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Niebla y sol a la vista: la Banda afronta un clima cambiante hoy 15 de mayo de 2026

La Banda, Santiago del Estero, presenta un clima actual de niebla moderada que afecta la visibilidad. El pronóstico para los próximos días muestra un panorama cambiante, con temperaturas cálidas a la vista.

Hoy 08:12

Esta mañana, los bandeños se encuentran bajo una densa niebla que ha reducido la visibilidad en varios sectores de la ciudad. La temperatura actual es de 9.1 °C, con una sensación térmica ligeramente más baja de 8.3 °C.

La humedad en el ambiente es considerable, alcanzando un 93%, lo que contribuye a esta atmósfera de niebla moderada. Además, el viento sopla débilmente desde el norte-noreste a 6.5 km/h.

De acuerdo con el pronóstico, hoy se espera un día soleado durante la mayor parte de la jornada, lo que permitirá que las temperaturas asciendan. La mínima se registrará en 10.1 °C, mientras que la máxima alcanzará los 21.8 °C.

Para el día de mañana, los bandeños deberán prepararse para lluvias moderadas a intervalos. Las temperaturas se mantendrán en un rango similar, con una mínima de 11.5 °C y una máxima de 21.3 °C.

Finalmente, el pronóstico para el domingo anticipa un día parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 12.8 °C y una máxima de 18 °C. Estos datos sugieren un cambio notable en las condiciones climáticas en los próximos días.

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