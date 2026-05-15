Marion Cotillard encabeza el nuevo thriller psicológico de Guillaume Canet en Cannes

La película "Karma" se exhibe como Proyección Especial en el festival y marca una nueva colaboración entre la actriz y el director francés.

Hoy 08:39

La actriz Marion Cotillard y el realizador Guillaume Canet volvieron a coincidir en la alfombra roja del Festival de Cannes con el estreno de su nuevo thriller psicológico “Karma”, que tuvo su presentación como Proyección Especial.

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El film está protagonizado por Cotillard, quien interpreta a una mujer con un pasado conflictivo cuya nueva vida se ve alterada tras la desaparición de un niño. La historia fue escrita y dirigida por Canet, en lo que representa la sexta colaboración entre ambos, luego de títulos como Little White Lies, Blood Ties, Rock’n Roll, Little White Lies 2 y Asterix & Obelix: The Middle Kingdom.

En una entrevista previa al estreno, la actriz reveló que el director escribió el papel especialmente para ella, en un momento en el que retomaba su carrera tras enfocarse en su vida familiar. “Quería escribir una película para vos con un personaje muy fuerte y diferente a lo que hiciste antes”, recordó Cotillard sobre la propuesta de Canet.

Según detalló, el personaje atraviesa un proceso de transformación: “Es una mujer cuyo pasado regresa y cambia por completo su vida. Cree que es débil, pero descubre que no lo es”, explicó sobre un guion que definió como intenso y retorcido.

La producción está liderada por la compañía parisina Iconoclast, en coproducción con Caneo France, mientras que Pathé Films se encarga de la distribución en Francia y de las ventas internacionales.

Con este nuevo proyecto, Cotillard y Canet refuerzan una sociedad creativa consolidada dentro del cine francés contemporáneo, ahora con una propuesta centrada en el suspenso psicológico.