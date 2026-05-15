El Aston Villa de Dibu y Buendía y el Liverpool de Mac Allister buscan asegurar su puesto en Champions

Villanos y Reds se enfrentan este viernes en Birmingham con el gran objetivo de meterse en torneo más importante de clubes.

Hoy 08:25

Aston Villa y Liverpool serán los encargados de poner en marcha la jornada 37 de la Premier League en un duelo cargado de tensión y con muchísimo en juego. Tanto los Villanos como los Reds llegan con el mismo objetivo: conseguir un triunfo que les permita asegurar matemáticamente su clasificación a la próxima edición de la UEFA Champions League. Juegan desde las 16.

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El conjunto dirigido por Unai Emery atraviesa uno de los momentos más importantes de la temporada y todavía mantiene abiertas dos vías para llegar a la máxima competencia europea. Además de pelear en la Premier League, el Aston Villa disputará el próximo miércoles la final de la UEFA Europa League frente al SC Freiburg, por lo que inevitablemente tendrá parte de su atención puesta en ese compromiso decisivo.

Del otro lado aparece un Liverpool necesitado de cerrar una temporada irregular de la mejor manera posible. El equipo comandado por Arne Slot buscará reencontrarse con su mejor versión y asegurar su presencia en la próxima Champions League, un objetivo que se volvió prioritario para los Reds tras un año lejos del protagonismo esperado.

El encuentro entre Aston Villa y Liverpool se disputará este viernes 15 de mayo desde las 16 horas en el estadio Villa Park, en uno de los partidos más atractivos y trascendentales de la recta final de la Premier League.