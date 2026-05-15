Añatuya despierta con neblina, pero se prepara para un fin de semana soleado: pronóstico para hoy Viernes 15 de mayo de 2026

Los añatuyenses se encuentran hoy con una mañana brumosa, pero se anticipa un cambio significativo en el clima. El pronóstico indica días soleados y agradables en el horizonte.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, los habitantes se enfrentan a una mañana de neblina densa, con una temperatura actual de 9.8 °C que se siente aún más fresca, alrededor de 8.6 °C. La humedad alcanza un 96%, lo que contribuye a la sensación de frío en el aire.

A medida que avanza el día, se espera que el clima mejore notablemente. Para hoy, se pronostica un cielo soleado con temperaturas que oscilarán entre los 9.8 °C de mínima y los 20.6 °C de máxima, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

Durante el fin de semana, los añatuyenses también podrán disfrutar de condiciones climáticas favorables. El sábado se anticipa un día parcialmente nublado, con mínimas de 10.7 °C y máximas de 20 °C, lo que aún permitirá disfrutar del sol.

El domingo se repetirá el patrón, con otro día parcialmente nublado y temperaturas que irán desde los 10.7 °C hasta los 17.7 °C. Esto permitirá a los añatuyenses aprovechar el aire fresco sin preocuparse por el calor extremo.

En resumen, hoy se vivirá un cambio en el clima en Añatuya: la neblina dará paso a un día soleado con temperaturas que van de los 9.8 °C a los 20.6 °C. Para los próximos días, se espera un clima similar, con mínimas de 10.7 °C y máximas de hasta 20 °C, ideal para actividades al aire libre.