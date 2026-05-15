Marcela Pagano denunció al presidente Javier Milei por "encubrimiento" de delitos

La diputada, exlibertaria, hizo la presentación ante a Justicia luego de la entrevista que brindó el Presidente ayer en un canal de streaming.

Hoy 12:19

La diputada Marcela Pagano, exlibertaria, denunció este viernes al presidente Javier Milei por presunto "encubrimiento" de delitos, luego de una entrevista que el mandatario realizó ayer en un canal de streaming.

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Según la denuncia, Pagano sostiene que Milei incumplió su deber de funcionario público al no denunciar dos hechos que el propio jefe de Estado relató en el intercambio periodístico.

El primero, se basa en un textual de Milei sobre la victoria del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en las elecciones porteñas de medio término. El libertario afirmó que, desde ese momento, se intentó un golpe de Estado contra su gobierno.

Para Pagano, este comentario de Milei "configuraría prima facie el delito previsto y reprimido por el artículo 226 del Código Penal (atentado contra el orden constitucional y la vida democrática) y, eventualmente, los tipos del artículo 227 bis y concordantes".

"Se trata, en cualquier caso, de delitos de acción pública, de gravedad institucional máxima, cuya investigación es indelegable", agrega en la denuncia.

Por último, señaló otro fragmento del reportaje al Presidente donde habló de un intento de coima por parte de un empresario.

Pagano dice que "la conducta del empresario", tal como la describe el Milei, "encuadra prima facie en el delito de cohecho activo previsto y reprimido por el artículo 258 del Código Penal, en función del artículo 256 del mismo cuerpo legal, con la agravante prevista por el artículo 259 bis si se acreditara la condición de Presidente de la Nación del funcionario al que se dirigió la oferta".