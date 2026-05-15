Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 MAY 2026 | 18º
X
Espacio de Marca

" ELVIS "

“Los mejores sabados de Santiago”

ELVIS

¡Vuelve ELVIS!: el histórico boliche santiagueño reabre sus puertas este sábado

El emblemático espacio de la noche santiagueña, ubicado en Av. Belgrano Sur 4051, tendrá su reapertura oficial este sábado 16 de mayo con una propuesta renovada y sectores VIP diferenciados.

Hoy 12:55

Uno de los espacios más recordados de la noche santiagueña volverá a abrir sus puertas este sábado 16 de mayo. Se trata de Elvis, el histórico boliche ubicado en Av. Belgrano Sur 4051 (Bº América del Sur), que iniciará una nueva etapa con una fiesta de reapertura oficial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Para miles de santiagueños, Elvis representa una época y una manera de vivir la noche. Durante años fue uno de los principales puntos de encuentro de la provincia, combinando música, ambientación y una propuesta que logró consolidarse como una referencia de la vida nocturna local.

Ahora, el regreso buscará recuperar esa esencia que convirtió al lugar en un clásico, aunque con una propuesta adaptada al presente. Desde la organización señalaron que el objetivo es ofrecer “un servicio de calidad y una experiencia única”, apostando a una nueva etapa que combine nostalgia y renovación.

La propuesta estará disponible todos los sábados, con una programación fija orientada a consolidarse nuevamente dentro de la noche santiagueña.

Para la apertura oficial del sábado 16 de mayo habrá dos sectores diferenciados: VIP Majestic, exclusivo para mayores de 30 años, y VIP Luxury, destinado a mayores de 23 años.

Desde la organización anticipan una noche especial tanto para quienes conocieron Elvis en sus mejores años como para quienes tendrán la oportunidad de descubrirlo por primera vez.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La abogada de Ramiro Petros dejó la defensa tras confirmar una relación sentimental
  2. 2. Detienen en La Rioja a una pareja acusada de estafar a una psicóloga del Poder Judicial
  3. 3. Añatuya: conductor chocó a dos mujeres, las dejó heridas y se dio a la fuga
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 15 de mayo de 2026: se espera una jornada fresca y con cielo mayormente nublado
  5. 5. Tensión en un acto de Kicillof: militantes pidieron por Cristina y otro sector respondió con “Axel presidente”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT