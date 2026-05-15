¡Vuelve ELVIS!: el histórico boliche santiagueño reabre sus puertas este sábado

El emblemático espacio de la noche santiagueña, ubicado en Av. Belgrano Sur 4051, tendrá su reapertura oficial este sábado 16 de mayo con una propuesta renovada y sectores VIP diferenciados.

Hoy 12:55

Uno de los espacios más recordados de la noche santiagueña volverá a abrir sus puertas este sábado 16 de mayo. Se trata de Elvis, el histórico boliche ubicado en Av. Belgrano Sur 4051 (Bº América del Sur), que iniciará una nueva etapa con una fiesta de reapertura oficial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Para miles de santiagueños, Elvis representa una época y una manera de vivir la noche. Durante años fue uno de los principales puntos de encuentro de la provincia, combinando música, ambientación y una propuesta que logró consolidarse como una referencia de la vida nocturna local.

Ahora, el regreso buscará recuperar esa esencia que convirtió al lugar en un clásico, aunque con una propuesta adaptada al presente. Desde la organización señalaron que el objetivo es ofrecer “un servicio de calidad y una experiencia única”, apostando a una nueva etapa que combine nostalgia y renovación.

La propuesta estará disponible todos los sábados, con una programación fija orientada a consolidarse nuevamente dentro de la noche santiagueña.

Para la apertura oficial del sábado 16 de mayo habrá dos sectores diferenciados: VIP Majestic, exclusivo para mayores de 30 años, y VIP Luxury, destinado a mayores de 23 años.

Desde la organización anticipan una noche especial tanto para quienes conocieron Elvis en sus mejores años como para quienes tendrán la oportunidad de descubrirlo por primera vez.