La paradoja de la mesa argentina: menos sillas, más afecto

Las estadísticas de bienestar son consistentes: el sentido de pertenencia originado en el hogar es el predictor más sólido de resiliencia ante las crisis.

Hoy 07:40

Por José María Randle

Para Clarín

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Mientras el mundo occidental vive una epidemia de soledad, los jóvenes argentinos declaran una cercanía familiar casi única en el planeta. En un mundo que tiende al aislamiento, Argentina parece haber retenido un secreto.

Según el informe Global Mind Project 2025 de Sapien Labs, el 70% de los jóvenes reporta vínculos emocionales estrechos con su núcleo primario. Sin embargo, detrás de este abrazo, las paredes de los hogares cuentan una historia diferente: una de cunas vacías y sillas sobrantes.

¿Es posible que la familia sea hoy más fuerte emocionalmente precisamente porque es más pequeña y elegida? ¿O estamos consumiendo el “capital social” de generaciones anteriores sin renovarlo?

Los datos demográficos nos devuelven un reflejo inquietante. El 57% de nuestros hogares ya no convive con menores de 18 años, y las viviendas unipersonales —que ya representan el 25% del total— van en ascenso. ¿El cambio es solo de configuración o existe un olvido de la familia como la arquitectura invisible que organiza la sociedad?

La familia es, en esencia, el suelo donde se apoya la identidad. No es solo un espacio de convivencia; es la matriz donde se siembra la autoestima y se adquieren las competencias éticas y sociales que luego demandamos en la vida pública. Es el lugar donde se cuida y se aprende a cuidar. Es la escuela primaria de la alteridad: allí aprendemos que el otro existe y que su cuidado es nuestra responsabilidad.

Las estadísticas de bienestar son consistentes: el sentido de pertenencia originado en el hogar es el predictor más sólido de resiliencia ante las crisis. Es el mayor protector ante conductas delictivas o consumos problemáticos. Es la memoria histórica personal que configura nuestra proyección biográfica.

La familia argentina no parece estar en peligro de extinción, sino en un proceso de destilación. Se vuelve más pequeña, más tardía y menos formal, pero mantiene una intensidad emocional que desafía las tendencias globales. El reto, entonces, trasciende lo demográfico. Es entender qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando el refugio es sólido, pero cada vez hay menos personas habitándolo.

A pesar del deshilachamiento estadístico, ese 70% de cercanía emocional es nuestra mayor ventaja competitiva. En esa reserva de afecto reside la posibilidad de un nuevo comienzo. Si aún existe una conexión entre el instinto de supervivencia y el de perpetuación de la especie, la hay también entre el alimento y el amor.

Si todavía somos capaces de reconocer el valor de ser amados, conservamos la brújula para reconstruir hogares que no solo sean refugios, sino puntos de partida. La estructura puede estar en tensión, pero mientras el vínculo permanezca, Argentina tiene la materia prima para volver a llenar sus sillas y apostar, una vez más, a la vida en común.