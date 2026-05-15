Este fin de semana se disputa el 48º Torneo Abierto del Golf del Banco Santiago del Estero

La nueva dirigencia del Golf Club confirmó la realización del certamen más importante del año, que reunirá a jugadores de todo el norte argentino.

Hoy 08:00

Un fin de semana cargado de expectativa y gran nivel deportivo se vivirá entre el sábado 16 y el domingo 17 con la disputa del 48º Torneo Abierto de Golf del Banco de Santiago del Estero, el evento más importante del calendario anual de la institución y que contará con la presencia de jugadores de distintos puntos del norte del país.

La nueva comisión directiva del club, encabezada por Pedro Gelid, brindó detalles de la competencia. Del encuentro también participaron Ricardo Abate, vicepresidente; José Salcedo, tesorero; Mariano Basabe, secretario; Pablo Delgado, prosecretario, y Claudia Gelid, vocal de la institución.

“Es el torneo más importante que tiene el club. Año a año se lo viene realizando por el compromiso que tenemos con la Federación Regional del NOA y esta vez nos acompaña el Banco Santiago del Estero. Ya tenemos los carteles en el club, llegaron los premios y hemos tenido un éxito de inscripción muy importante con 145 jugadores”, destacó Pedro Gelid.

El presidente además remarcó el esfuerzo realizado por la nueva conducción desde su asunción el pasado 25 de abril. “Tuvimos que preparar la cancha, muchos sectores del Club House, vestuarios y distintos espacios del club. Es como cuando llega gente a tu casa y uno la prepara para recibirla de la mejor manera”, expresó.

El 48º Abierto de Golf se jugará en cuatro categorías de caballeros y dos de damas, además de competencias scratch tanto en la rama masculina como femenina. La dirigencia mostró además su satisfacción por la integración que se viene generando dentro de la institución. “Somos un grupo de amigos que decidió colaborar con el club y dejamos las puertas abiertas para todos los socios. La verdad que estamos muy satisfechos con el acompañamiento”, señaló Ricardo Abate.

Otro de los puntos destacados por la comisión fue el fortalecimiento de la escuela de golf. Actualmente el instructor Agustín Jauretche, radicado en Tucumán, viaja dos veces por semana para trabajar con los jugadores del club y con los chicos de la escuela formativa. “Vamos a darle mucha importancia a los más chicos, incluso tendrán sectores específicos de la cancha marcados para ellos. A fines de mayo también organizaremos un torneo de la Federación del NOA con alrededor de 60 niños”, indicaron.

Por su parte, Claudia Gelid confirmó que el próximo sábado 30 se realizará un torneo destinado a chicos, en paralelo con un abierto para mayores. “Uno de los objetivos es ordenar la parte reglamentaria y que los niños conozcan bien cómo se juega al golf y todas las normas de este deporte”, sostuvo.

Además, resaltó el crecimiento del grupo femenino dentro de la institución. “Este año estamos tratando de fortalecer el grupo de damas, que es bastante numeroso. Somos entre 20 y 22 mujeres y contamos con el apoyo de Elena Suárez, Guadalupe Enrico y Alfonsina Abate, que acompañan a quienes recién se inician”, concluyó.