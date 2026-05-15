El Senado aprobó la ley de regularización y entrega voluntaria de armas hasta 2027

La iniciativa fue sancionada con el respaldo de La Libertad Avanza y bloques dialoguistas. El peronismo votó en contra del proyecto.

Hoy 07:39

El Senado convirtió en ley el proyecto que regula la tenencia de armas de fuego y prorroga el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas y Municiones para su destrucción hasta el 31 de diciembre de 2027.

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La iniciativa, que ya había sido votada en 2024 por la Cámara de Diputados, fue aprobada en general por 40 votos a favor y 26 en contra. Solo se votó por unanimidad el artículo referido a la prórroga del plan de entrega voluntaria de armas.

El proyecto contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, el Frente de la Concordia de Misiones, Primero los Salteños y La Neuquinidad. En tanto, votaron en contra el interbloque del peronismo y Convicción Federal.

El debate fue abierto por la presidenta de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, Carolina Losada, quien destacó que la norma permite continuar con la entrega voluntaria de armas de fuego de manera anónima, con incentivo económico y sin sanciones para quienes entreguen armas no registradas.

“Con esta ley se puede tener un control y una trazabilidad. Esa es una de las cuestiones más importantes de este proyecto”, señaló Losada.

Por su parte, el senador peronista Martín Soria cuestionó la iniciativa y advirtió sobre el aumento de armas registradas durante la actual gestión nacional. “Las armas registradas ante el ReNAr aumentaron un 42%, la importación de armas de fuego se triplicó respecto a 2023 y las tenencias autorizadas crecieron casi 21%”, sostuvo.

En el cierre del debate, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió la propuesta y aseguró que busca avanzar hacia una mayor regularización de las armas de fuego. “Se busca una lógica de responsabilidad y una fuerte regularización de las armas a través de un sistema digital”, expresó.

Puntos centrales de la ley

La norma incorpora un procedimiento para regularizar la tenencia legítima de armas mediante una declaración ágil y sencilla que podrá realizarse de forma virtual.

Además, quienes renueven su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento no deberán acreditar nuevamente la idoneidad en el manejo ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

También se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, destinado a quienes tengan armas no autorizadas y deseen entregarlas de forma voluntaria y anónima para su posterior destrucción, sin consecuencias legales.

La ley otorga además un plazo de 360 días para que quienes posean armas no autorizadas puedan presentarse ante la ANMaC.

Como parte del programa, la ANMaC busca estimular la entrega voluntaria mediante un incentivo económico, que consiste en un cupón de pago canjeable por efectivo.