Crítica de "Jugada maestra"

John Patton Ford dirige esta sátira anticapitalista, adaptación libre y fallida de 'Ocho sentencias de muerte' (1949), protagonizada por un Glen Powell que no acaba de enderezar su carrera, Ed Harris y Margaret Qualley.

Hoy 07:43

Por Roger Salvans

Para Fotogramas

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Etiquetado como el heredero de Tom Cruise tanto por el mito y leyenda de 'Top Gun' como por un sector de la industria presta a encontrar estrellas que cojan el relevo de unos ídolos cuyo futuro está más en el aire que en la pantalla, a Glen Powell le está costando que su carrera levante el vuelo. Tras el batacazo de 'The Running Man', el protagonista de 'Cualquiera menos tú' busca con este proyecto, el segundo film de John Patton Ford tras la sugerente 'Emily la estafadora' (2022), aunar sentido del espectáculo y compromiso indie –como hizo con Richard Linklater en 'Hit Man. Asesino por casualidad')–, pero el tiro no acaba de dar en su objetivo.

Glen Powell no es Tom Cruise

Adaptación libre de 'Ocho sentencias de muerte' (1949), 'Jugada maestra' es en parte thriller, parte sátira y todo retrato lujurioso sobre lo que mueve el mundo: el amor, sí, pero el dinero. Un cuento de venganza de puesta en escena impecable, pulida y académica, pero sin mordiente. Un relato que ni la sonrisa de Powell consigue que sea algo más que un comentario irónico sobre un sistema, el capitalismo, por el que (casi) todos sus personajes matarían.