La cocina accesible: preparar comidas ricas sin afectar tu bolsillo

A medida que el costo de la vida en Argentina ha aumentado, la búsqueda de recetas económicas se ha vuelto esencial. En este artículo, exploraremos opciones que son fáciles de preparar y no requieren de grandes inversiones.

Hoy 06:12

En la categoría de temas varios, una de las preocupaciones más comunes es cómo comer rico y barato. Con la inflación en Argentina superando el 50% en el último año, muchas familias buscan alternativas para mantener una alimentación balanceada sin afectar su economía.

Una de las recetas más sencillas y económicas es el guiso de lentejas, un plato que no solo es nutritivo, sino que también puede ser preparado con ingredientes básicos. Las lentejas son una fuente excelente de proteínas y, al ser un producto de bajo costo, se convierten en un aliado perfecto para el presupuesto familiar.

Para preparar un guiso de lentejas, necesitarás lentejas, cebolla, morrón, zanahoria y especias al gusto. Este plato no solo es fácil de hacer, sino que también permite variar los ingredientes según lo que tengas en casa, haciendo de cada preparación algo único y rico.

Otra opción es la polenta con salsa de tomate, que es un clásico argentino. La polenta es muy accesible y puede ser acompañada con una salsa casera que incluya tomates, ajo y albahaca. Este plato se puede servir tanto caliente como frío, y es ideal para cualquier momento del día.

Si buscas algo más ligero, una ensalada de garbanzos puede ser la solución. Los garbanzos son económicos y muy nutritivos, y combinados con verduras frescas ofrecen un plato refrescante y saciante. Simplemente mezcla los garbanzos cocidos con tomate, pepino, cebolla y un aliño de aceite de oliva y limón.

Además, es importante mencionar que cocinar en casa no solo es más económico, sino que también permite disfrutar de comidas más saludables. Al preparar tus propios platos, puedes controlar la cantidad de sal y azúcar, y optar por ingredientes frescos y de calidad.

Por último, es recomendable planificar las comidas de la semana y hacer una lista de compras antes de ir al mercado. Esto no solo ayudará a evitar compras innecesarias, sino que también te permitirá ahorrar tiempo y dinero en la cocina, haciendo que la experiencia de comer rico y barato sea aún más placentera.