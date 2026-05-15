El Renzi invita a vivir la fiebre del mundial con una jornada especial para toda la familia

Vecinos y vecinas podrán vivir la pasión por la Selección Argentina con intercambio de figuritas, fotos con la Copa del Mundo y múltiples sorpresas.

Hoy 14:09

La Municipalidad de La Banda invita a vecinos y vecinas a participar de una jornada especial y totalmente gratuita pensada para disfrutar en familia y compartir toda la pasión por la Selección Argentina.

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La actividad se realizará este sábado 16, a partir de las 14 en las instalaciones del Cine Teatro Renzi, con entrada libre y gratuita por orden de llegada.

Durante la jornada, los asistentes podrán vivir toda la fiebre del Mundial, sacarse fotos con una réplica de la Copa del Mundo, realizar intercambio de figuritas del álbum mundialista y disfrutar de diferentes sorpresas, regalos y actividades recreativas preparadas para grandes y chicos.

Desde la organización destacaron que el objetivo es generar un espacio de encuentro para que las familias puedan compartir una tarde llena de alegría, emoción y pasión futbolera acompañando a la Selección Argentina.

Asimismo, invitaron a toda la comunidad a sumarse y vivir una experiencia única en uno de los espacios culturales más importantes de la ciudad.