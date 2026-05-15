¿Juegan Acuña y Montiel? El once de River que prepara Coudet para enfrentar a Rosario Central

El Millonario buscará este sábado un lugar en la final del Torneo Apertura. Los laterales campeones del mundo arrastran molestias musculares y serán evaluados.

Hoy 15:14

River se enfrentará este sábado con Rosario Central por un lugar en la final del Torneo Apertura, en un partido clave que tendrá como principal incógnita la presencia de Marcos Acuña y Gonzalo Montiel.

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Ambos laterales, campeones del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, arrastran una sobrecarga muscular, aunque en River son optimistas y esperan que puedan estar desde el arranque. La decisión final se tomará luego de la práctica de esta tarde.

En caso de que no respondan de manera favorable, Matías Viña ocuparía el lugar de Acuña, mientras que Fabricio Bustos ingresaría por Montiel.

En el arco del “Millonario” estará Santiago Beltrán, de gran presente en este 2026 y con una actualidad que incluso lo metió en la prelista de 55 jugadores para el Mundial.

La defensa tendría como centrales a Lucas Martínez Quarta, autor de uno de los goles en el triunfo ante Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final, y Lautaro Rivero.

En la mitad de la cancha aparecerían Aníbal Moreno, Fausto Vera y Tomás Galván, mientras que Santiago Lencina sería el encargado de conectar con los delanteros.

En ataque, la dupla estaría conformada por Facundo Colidio y Sebastián Driussi, quien viene de convertir un golazo en la victoria frente a Gimnasia.

La posible formación de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.