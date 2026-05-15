El Polideportivo Provincial será sede del Torneo Nacional de Tiro con Arco “Madre de Ciudades”

La competencia se realizará el 12 de julio, en el marco de los festejos por el cumpleaños de Santiago del Estero, con la participación de 120 arqueros de distintos puntos del país.

Hoy 15:32

Santiago del Estero será sede del Torneo Nacional de Tiro con Arco “Madre de Ciudades”, que se disputará el 12 de julio.

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Con gran expectativa, este viernes se realizó el anuncio oficial del Torneo Nacional de Tiro con Arco “Madre de Ciudades”, que se desarrollará el próximo 12 de julio en las instalaciones del Polideportivo Provincial.

La competencia formará parte de las actividades previstas por el cumpleaños de Santiago del Estero y contará con la participación de 120 arqueros provenientes de distintos puntos del país.

El anuncio estuvo encabezado por el secretario de Deportes de la provincia, Carlos Dapello; el subsecretario de Turismo, Nelson Bravo; y representantes del Club Tiro Federal La Banda, entre ellos Julio Raúl Córdoba y Federico Mattar Caumo, quienes trabajan en la organización del certamen.

Durante la presentación, Dapello destacó el crecimiento de esta disciplina y remarcó el acompañamiento del Gobierno provincial, en el marco de la política deportiva que lleva adelante la gestión del gobernador Elías Suárez.

“Esta provincia no ha dejado de hacer y cumplir sus compromisos provinciales, nacionales e internacionales, pese a la situación dura que atraviesa el país, donde el deporte no ha sido tenido en cuenta”, expresó.

En ese sentido, el funcionario sostuvo que Santiago del Estero “sigue apostando al deporte como política de Estado, junto con la política a favor del turismo”.

Por su parte, Nelson Bravo celebró la incorporación de esta competencia dentro del calendario de actividades por el aniversario de la ciudad.

“Para nosotros es una grata noticia que se sume una actividad más en el marco del cumpleaños de la ciudad, con un aspecto deportivo importante”, señaló.

Además, destacó que este tipo de eventos permite mostrar la diversidad deportiva de la provincia, más allá de las disciplinas tradicionales o de mayor popularidad.

A su turno, los organizadores resaltaron la decisión de la Federación Argentina de Tiro con Arco de elegir a Santiago del Estero como sede para otorgarle al certamen jerarquía nacional, con la presencia de arqueros de élite de todo el país.

También remarcaron el acompañamiento del Consejo Nacional de Jueces, que dictará un curso en el Polideportivo Provincial.

“Contar con el respaldo del Gobierno es fundamental para que este evento tenga la magnitud y el verdadero acogimiento que necesitan quienes van a venir de todo el país”, destacaron desde la organización.