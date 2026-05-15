Santiago del Estero fue sede de las 3° jornadas regionales de Farmacia Hospitalaria

Las jornadas fueron organizadas por el Departamento Hospitalario de la Federación Farmacéutica FEFARA, con los Colegios de Farmacéuticos de Santiago del Estero y Catamarca.

Hoy 15:40

En la sede del Ministerio de Salud de Santiago del Estero se realizaron las 3° Jornadas Regionales de Farmacia Hospitalaria – Región Norte 2026, bajo el eje “Farmacia Hospitalaria: Prevención, abordaje y cuidado integral en adicciones. Áreas estratégicas para la seguridad del paciente y calidad institucional”. Las jornadas fueron organizadas por el Departamento Hospitalario de la Federación Farmacéutica FEFARA, en articulación con los Colegios de Farmacéuticos de Santiago del Estero y Catamarca, con el respaldo institucional del Ministerio de Salud provincial.

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Jornada Farmacia Hospitalaria

La apertura estuvo presidida por la ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif; el secretario de Salud, Dr. Gustavo Sabalza; el presidente de la Federación Farmacéutica FEFARA, Farm. Damián Sudano; y el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santiago del Estero y vicepresidente 2° de FEFARA, Farm. Hugo Andrés Navarro.

El encuentro reunió a profesionales y especialistas de Santiago del Estero y de distintas provincias de la región, con el objetivo de promover la actualización, el intercambio de experiencias y la reflexión sobre el rol actual de la farmacia hospitalaria dentro de los equipos de salud.

Durante la jornada participaron como disertantes la Farm. Marisa Bazzano, la Farm. Micaela Albanesi, el Farm. Christian Kielmasz , jefe de la Unidad de Gestión de Oxígeno Medicinal y referente de FEFARA y el Farm. José Lescano; el Prof. Javier Manzano, presidente de la Fundación Nocka Munayki; Marcelo Castillo, secretario de la Fundación Nocka Munayki; la Prof. Claudia Tarchini, directora de Adicciones de la Provincia; el Dr. Hugo Feraud, coordinador de Estadísticas y Sistemas de Información del CIS Termas de Río Hondo; la Farm. Gricelda Cassazola, del CIS Termas de Río Hondo; la Farm. Prof. Amira Kermes Tauil, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero; y el Dr. Claudio Mate Rothgerber, exministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. También formaron parte del programa la Farm. Mirta Rodríguez, del Hospital del Carmen de Tucumán; el Farm. Especialista en Esterilización Aníbal Álvarez, del Centro Provincial de Salud Infantil Eva Perón; el Bioq. Dr. Horacio Heredia, secretario bioquímico del Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial; la Farm. Nanci Juárez, del Hospital Independencia; la Farm. Florencia Montes, del Centro Provincial de Salud Infantil Eva Perón; la Farm. Carolina Cantos, del Centro Provincial de Salud Infantil Eva Perón; y el CPN Carlos Sandoval, de FEFARA.

Jornada Farmacia Hospitalaria

En sus palabras de bienvenida, la ministra Nassif destacó la importancia de sostener estos espacios de formación en un contexto en el que los sistemas de salud enfrentan nuevos desafíos y requieren fortalecer el trabajo interdisciplinario. Señaló que la farmacia hospitalaria cumple hoy un rol estratégico que ya no se limita a la entrega o administración de medicamentos, sino que implica una participación activa en los procesos clínicos, en la seguridad del paciente y en la calidad de la atención.

“Hoy, más que nunca, la función de la farmacia hospitalaria debe pensarse desde tres aspectos centrales: la seguridad, la equidad y la calidad”, expresó Nassif, al tiempo que remarcó la necesidad de avanzar hacia un modelo de trabajo más cercano al paciente e integrado a los equipos de salud.

Asimismo, la ministra valoró el aporte de los procesos informáticos, la historia clínica y la receta electrónica como herramientas que permiten mejorar la trazabilidad, fortalecer la seguridad y reducir cargas administrativas, para que los equipos puedan concentrarse cada vez más en el cuidado de las personas. Finalmente, felicitó a las instituciones organizadoras, a los disertantes y a los profesionales participantes, y agradeció la presencia de quienes llegaron desde otras provincias para compartir experiencias y conocimientos.