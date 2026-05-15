Alpine anunció una incorporación clave para mejorar el rendimiento de Colapinto en la Fórmula 1

Alpine anunció este viernes la incorporación de Jason Somerville como nuevo subdirector técnico, una decisión que apunta a fortalecer su estructura de liderazgo y potenciar el desarrollo del monoplaza en las próximas temporadas de la Fórmula 1.

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La llegada del ingeniero inglés forma parte de una reestructuración técnica con la que la escudería francesa busca recuperar competitividad y acercarse nuevamente a los principales equipos de la parrilla.

Según informó el equipo en un comunicado, Somerville asumirá oficialmente este 15 de mayo y reportará directamente al director técnico ejecutivo, David Sanchez.

“Estoy muy entusiasmado por regresar a Enstone y trabajar con Flavio, Steve y David en este nuevo rol. Hace algunos años que estoy alejado del entorno competitivo dentro de un equipo y tengo muchas ganas de volver a luchar por milésimas y competir por puntos y, ojalá, títulos”, expresó Somerville.

Por su parte, Sanchez destacó la experiencia del nuevo integrante del equipo y remarcó la importancia de su llegada para la etapa que atraviesa Alpine.

“Estamos encantados de sumar a alguien con la experiencia y el nivel de Jason. El trabajo realizado hasta ahora ha sido extraordinario, pero sabemos que esto recién comienza. Su incorporación nos permitirá seguir dando pasos adelante en esta intensa carrera de desarrollo dentro de la Fórmula 1”, señaló.

Quién es Jason Somerville

Somerville tiene 57 años y cuenta con una extensa trayectoria en la Fórmula 1, especialmente en el área de aerodinámica. Inició su carrera en 1999 en Williams y luego pasó por Toyota Racing, donde llegó a ocupar el cargo de subdirector de aerodinámica.

Además, ya conoce la estructura de Alpine, ya que trabajó en la escudería entre 2010 y 2011, antes de regresar a Williams para liderar el área aerodinámica.

Más adelante formó parte de Formula One Management, donde colaboró en el desarrollo del reglamento técnico de 2022, y luego se incorporó a la FIA como jefe de aerodinámica.

Con esta incorporación, Alpine buscará darle un nuevo impulso a su proyecto deportivo y mejorar el rendimiento de su monoplaza, en una temporada en la que Franco Colapinto apunta a consolidarse en la zona de puntos de los Grandes Premios.